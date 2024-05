A Ferrari fechou nesta sexta-feira seu segundo dia de filmagens na pista privada de testes de Fiorano e, com isso, pudemos ter o primeiro contato com o pacote de atualizações que será introduzido no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, em Ímola, no próximo final de semana.

Centrado em torno de uma mudança na filosofia do sidepod e da cobertura do motor, o restante do SF-24 também passará por uma transformação, já que a equipe busca maneiras de pressionar a Red Bull e conter a ameaça agora representada por um pacote ressurgente da McLaren.

A Ferrari, depois de mudar para a entrada de sidepod underbite no início da temporada, agora está usando um arranjo overbite, semelhante ao layout que vimos a Red Bull seguir em 2024. No entanto, enquanto a Red Bull conseguiu minimizar o tamanho de sua entrada de ar horizontal, a solução da Ferrari é um pouco mais ampla.

Enquanto isso, o duto de desvio vertical ao lado do chassi foi fundido com a entrada principal para formar uma entrada maior, semelhante ao arranjo visto na Alpine e na Mercedes deste ano.

O resultado disso é a remoção da saída do duto de desvio ao lado da haste traseira do halo e uma mudança no layout da aleta alojada aqui, já que uma palheta em forma de cobra agora preside a região.

A haste do espelho retrovisor externo também foi estendida para ajudar a condicionar o fluxo de ar ao longo da superfície superior da carenagem do sidepod.

A forma geral da carenagem do sidepod também foi modificada, com um corte inferior mais generoso presente, o que permitiu que os projetistas da Ferrari refizessem a forma do flanco do sidepod e ajustassem seu corte para trabalhar melhor com o assoalho em sua extensão.

A grande magnitude dessas mudanças externas, sem dúvida, exigiu que a equipe mexesse também nos componentes internos do SF-24, com os radiadores, resfriadores e outros acessórios da unidade de potência sendo movidos e/ou totalmente redesenhados para se adaptarem ao novo pacote.

Como consequência, a cobertura do motor também foi remodelada, com o painel com venezianas, que anteriormente ficava situado na seção semelhante a uma prateleira, sendo trocado por uma saída única maior no meio da região, enquanto a seção traseira é comprimida para criar espaço para que o calor seja rejeitado.

A Ferrari poderia muito bem ter colocado alguns desses componentes no carro na China e em Miami, mas a equipe sabe dos risco de fazer isso em um fim de semana de sprint, com testes bastante limitados nesses eventos.

Optar por entregar todo esse pacote de atualização em Ímola deve, portanto, representar um avanço muito maior para a Ferrari, já que ela terá mais tempo para avaliar e entender seu impacto.

Isso também deve preparar a equipe para a próxima fase da temporada, desde que haja uma boa correlação entre o comportamento dessas novas peças no mundo real e o que foi previsto por suas ferramentas de simulação.

