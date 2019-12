Nico Hulkenberg fez seu última corrida na Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi deste domingo, no qual terminou em 12º. Apesar da posição final não tão empolgante, o alemão fez boa prova com a Renault e conquistou o prêmio de Piloto do Dia em votação online.

É claro que o resultado foi influenciado pela vontade dos fãs em dar uma 'conquista' a 'Hulk', que correu 10 temporadas na F1 e, apesar de considerado um bom piloto, acabou se tornando o competidor com mais GPs sem pódios na história da categoria. Veja a lista abaixo:

Galeria Lista 20. Luca Badoer - 51 GPs (1993-2009), o melhor resultado é o 7° lugar no GP de San Marino de 1993. 1 / 20 Foto de: XPB Images 19. Sebastien Buemi - 55 GPs (2009-2011), melhor resultado é o 7° lugar nos GPs da Austrália 2009 e Brasil 2009. 2 / 20 Foto de: Alessio Morgese 18. Alex Caffi, 56 GPs (1986-1992), o melhor resultado é o 4° lugar em Monaco-1989. 3 / 20 Foto de: LAT Images 17. Arturo Merzario, 57 GPs (1972-1979), o melhor resultado é o 4° lugar no Brasil-1973, África do Sul 1973 e Itália 1974. 4 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 16. Jean-Eric Vergne, 58 GPs (2012-2014), melhor resultado é o 6° lugar no Canadá 2013 e Cingapura 2014. 5 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 15. Paul di Resta, 59 GPs (2011-2013, 2017), o melhor resultado é o 4° lugar em Cingapura 2012 e Bahrein 2013. 6 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 14. Esteban Gutiérrez, 59 GPs (2013-2014, 2016), o melhor resultado é o 7° lugar no Japão 2013. 7 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 13. Erik Comas 59 GPs (1991-1994), o melhor resultado é o 5° lugar na França 1992. 8 / 20 Foto de: LAT Images 12. Satoru Nakajima, 74 GPs (1987-1991), o melhor resultado é o 4° lugar na Grã Bretanha 1987 e Austrália 1989. 9 / 20 Foto de: LAT Images 11. Piercarlo Ghinzani, 76 GPs (1981, 1983-1989), o melhor resultado é o 5° lugar em Dallas 1984. 10 / 20 Foto de: LAT Images 10. Vitantonio Liuzzi, 80 GPs (2005-2007, 2009-2011), o melhor resultado é o 6° lugar na Coreia 2010. 11 / 20 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images 9. Marc Surer, 81 GPs (1979-1986), o melhor resultado é o 4° lugar no Brasil 1981 e na Itália 1985. 12 / 20 Foto de: Jean-Philippe Legrand 8. Jonathan Palmer, 83 GPs (1983-1989), o melhor resultado é o 4° lugar na Austrália 1987. 13 / 20 Foto de: LAT Images 7. Ukyo Katayama, 95 GPs (1992-1997), o melhor resultado é o 5° lugar no Brasil 1994 e San Marino 1994. 14 / 20 Foto de: LAT Images 6. Marcus Ericsson, 97 GPs (2014 a 2018), melhor resultado foi o 8º lugar na Austrália 2014. 15 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 5. Pedro Paulo Diniz, 98 GPs (1995-2000), o melhor resultado é o 5° lugar em Luxemburgo 1997 e na Bélgica 1998. 16 / 20 Foto de: Sauber 4. Philippe Alliot, 109 GPs (1984-1990, 1993-1994), o melhor resultado é o 5º lugar em San Marino 1993. 17 / 20 Foto de: LAT Images 3. Pierluigi Martini, 118 GPs (1984-1985, 1988-1995), o melhor resultado é o 4° lugar em San Marino 1991 e Portugal 1991. 18 / 20 Foto de: LAT Images 2. Adrian Sutil, 128 GPs (2006-2011, 2013-2014), o melhor resultado é o 4° lugar na Itália 2009. 19 / 20 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 1. Nico Hulkenberg, 179 GPs (2010, 2012 -...), melhor resultado é o 4° lugar na Bélgica 2012, Coreia 2013 e Bélgica 2016. 20 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Motivações à parte, o fato é que o campeão das 24 Horas de Le Mans termina o ano com um feito inalcançado até mesmo pelo vencedor do campeonato: apesar dos 11 triunfos com a Mercedes, o britânico Lewis Hamilton não faturou o prêmio de Piloto do Dia em 2019.

Max Verstappen é o maior vencedor, em sete GPs. Depois, vêm Charles Leclerc (4), Sebastian Vettel (3), Valtteri Bottas, Lando Norris e Alex Albon (2 cada), além de Hulkenberg. Hamilton ficou em 2º na votação em seis de suas vitórias: Bahrein, Espanha, Mônaco, França, Hungria e México.

Comparando Hamilton com os rivais que venceram o prêmio neste ano, o hexacampeão tem praticamente o dobro de seguidores nas redes sociais do que os sete somados. São mais de 23 milhões entre Facebook, Twitter e Instagram, contra pouco menos 13 milhões dos demais.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Confira os vencedores do Piloto do Dia em todas as provas de 2019

Galeria Lista GP de Abu Dhabi: Nico Hulkenberg 1 / 21 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images GP do Brasil: Max Verstappen 2 / 21 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images GP dos Estados Unidos: Alex Albon 3 / 21 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images GP do México: Max Verstappen 4 / 21 Foto de: Erik Junius GP do Japão: Valtteri Bottas 5 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images GP da Rússia: Sebastian Vettel 6 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images GP de Singapura: Sebastian Vettel 7 / 21 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images GP da Itália: Charles Leclerc 8 / 21 Foto de: Alessio Morgese / Luca Rossini GP da Bélgica: Lando Norris 9 / 21 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images GP da Hungria: Max Verstappen 10 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images GP da Alemanha: Max Verstappen 11 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da Grã-Bretanha: Charles Leclerc 12 / 21 Foto de: JEP / Motorsport Images GP da Áustria: Max Verstappen 13 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da França: Lando Norris 14 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP do Canadá: Sebastian Vettel 15 / 21 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images GP de Mônaco: Max Verstappen 16 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images GP da Espanha: Max Verstappen 17 / 21 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images GP do Azerbaijão: Charles Leclerc 18 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images GP da China: Alexander Albon 19 / 21 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images GP do Bahrein: Charles Leclerc 20 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images GP da Austrália: Valtteri Bottas 21 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.