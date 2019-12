Hulkenberg sente "aperto no coração" ao rever GP do Brasil de 2012

Nico Hulkenberg ficou com o “coração apertado” no último fim de semana ao assistir uma reprise do GP do Brasil de 2012, corrida que o alemão esteve perto de vencer. O piloto acredita que a prova, disputada sete anos atrás, foi sua maior oportunidade perdida na Fórmula 1.

Na etapa em questão, Hulkenberg, que guiava o carro da Force India, liderou parte da corrida à frente de Jenson Button, com a dupla quase 50s à frente do restante do pelotão, antes de um safety car entrar na pista e compactar o grid.

Pouco depois, o alemão perdeu a liderança para Lewis Hamilton. Quando tentava retomar a posição perdida, Hulk bateu no rival na entrada do S do Senna, o que encerrou as chances de o alemão alcançar um bom resultado.

Refletindo sobre sua carreira, Hulkenberg confessou que gostaria de voltar àquele GP para corrigir o erro: “Ironicamente, na última semana, eu estava na cama assistindo corridas clássicas e era bem essa corrida. Eu estava na liderança e assisti com um aperto no coração”.

“Antes do safety car eu estava liderando com mais de 50s. Então foi uma corrida especial, um dia especial e com um Hulk muito jovem. Aquela foi uma das pilotagens especiais para os livros de história”.

Questionado se achava que uma vitória naquele dia teria mudado sua carreira, Hulkenberg disse: “Talvez fosse possível. Mas é sempre difícil dizer o que teria acontecido em uma situação diferente. Eu não sei”.

O alemão está sem vaga na F1 para 2020, já que a Renault optou por substituí-lo por Esteban Ocon. Questionado sobre como se sentia a respeito de sua carreira n F1, que pode estar chegando ao fim, o alemão disse: “Estou bem com isso, para ser honesto”.

“Não é algo novo. Já sabia há algum tempo que esse momento estava chegando, mas estou bem. Apesar disso, estou empolgado com o que está por vir. Encerrar este capítulo e começar um novo. Sobre o que pode ou não pode acontecer no futuro, não sei dizer. Ninguém sabe neste momento”.

“Mas para mim, pessoalmente, preciso ficar um tempo longe de tudo. Então eu quero me desconectar um pouco de corridas por alguns meses e ver o que me interessa, tanto na mente, quanto no coração. E então reavaliar”.

Muitos GPs, nenhum pódio

Hulkenberg é tido por muitos dentro da Fórmula 1 como um piloto muito competente que merecia ter tido uma oportunidade em equipes de ponta. No entanto, o alemão jamais chegou ao pódio, tendo como seu resultado mais marcante a pole no GP do Brasil de 2010, seu ano de estreia. Mas a incômoda marca de possuir uma carreira extensa sem troféus não é uma exclusividade do alemão. Confira quem são os 20 pilotos com mais corridas sem pódio na F1:

Galeria Lista 20. Luca Badoer - 51 GPs (1993-2009), o melhor resultado é o 7° lugar no GP de San Marino de 1993. 1 / 20 Foto de: XPB Images 19. Sebastien Buemi - 55 GPs (2009-2011), melhor resultado é o 7° lugar nos GPs da Austrália 2009 e Brasil 2009. 2 / 20 Foto de: Alessio Morgese 18. Alex Caffi, 56 GPs (1986-1992), o melhor resultado é o 4° lugar em Monaco-1989. 3 / 20 Foto de: LAT Images 17. Arturo Merzario, 57 GPs (1972-1979), o melhor resultado é o 4° lugar no Brasil-1973, África do Sul 1973 e Itália 1974. 4 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 16. Jean-Eric Vergne, 58 GPs (2012-2014), melhor resultado é o 6° lugar no Canadá 2013 e Cingapura 2014. 5 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 15. Paul di Resta, 59 GPs (2011-2013, 2017), o melhor resultado é o 4° lugar em Cingapura 2012 e Bahrein 2013. 6 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 14. Esteban Gutiérrez, 59 GPs (2013-2014, 2016), o melhor resultado é o 7° lugar no Japão 2013. 7 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 13. Erik Comas 59 GPs (1991-1994), o melhor resultado é o 5° lugar na França 1992. 8 / 20 Foto de: LAT Images 12. Satoru Nakajima, 74 GPs (1987-1991), o melhor resultado é o 4° lugar na Grã Bretanha 1987 e Austrália 1989. 9 / 20 Foto de: LAT Images 11. Piercarlo Ghinzani, 76 GPs (1981, 1983-1989), o melhor resultado é o 5° lugar em Dallas 1984. 10 / 20 Foto de: LAT Images 10. Vitantonio Liuzzi, 80 GPs (2005-2007, 2009-2011), o melhor resultado é o 6° lugar na Coreia 2010. 11 / 20 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images 9. Marc Surer, 81 GPs (1979-1986), o melhor resultado é o 4° lugar no Brasil 1981 e na Itália 1985. 12 / 20 Foto de: Jean-Philippe Legrand 8. Jonathan Palmer, 83 GPs (1983-1989), o melhor resultado é o 4° lugar na Austrália 1987. 13 / 20 Foto de: LAT Images 7. Ukyo Katayama, 95 GPs (1992-1997), o melhor resultado é o 5° lugar no Brasil 1994 e San Marino 1994. 14 / 20 Foto de: LAT Images 6. Marcus Ericsson, 97 GPs (2014 a 2018), melhor resultado foi o 8º lugar na Austrália 2014. 15 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 5. Pedro Paulo Diniz, 98 GPs (1995-2000), o melhor resultado é o 5° lugar em Luxemburgo 1997 e na Bélgica 1998. 16 / 20 Foto de: Sauber 4. Philippe Alliot, 109 GPs (1984-1990, 1993-1994), o melhor resultado é o 5º lugar em San Marino 1993. 17 / 20 Foto de: LAT Images 3. Pierluigi Martini, 118 GPs (1984-1985, 1988-1995), o melhor resultado é o 4° lugar em San Marino 1991 e Portugal 1991. 18 / 20 Foto de: LAT Images 2. Adrian Sutil, 128 GPs (2006-2011, 2013-2014), o melhor resultado é o 4° lugar na Itália 2009. 19 / 20 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 1. Nico Hulkenberg, 179 GPs (2010, 2012 -...), melhor resultado é o 4° lugar na Bélgica 2012, Coreia 2013 e Bélgica 2016. 20 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

