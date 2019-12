Todos os vencedores dos 21 GPs da temporada 2019 da Fórmula 1

A temporada 2019 começou com promessas da Ferrari e uma sequência arrasadora de vitórias de Lewis Hamilton e da Mercedes, que depois de apenas oito provas já tinham o campeonato nas mãos. No entanto, Ferrari e Red Bull cresceram no meio do campeonato e deixaram as disputas mais emocionantes.

Reunimos uma galeria especial, relembrando os vencedores de cada uma das 21 etapas dessa temporada, que terminou muito melhor do que começou. Confira:

Galeria Lista GP da Austrália: Valtteri Bottas, Mercedes 1 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Bahrein: Lewis Hamilton, Mercedes 2 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images GP da China: Lewis Hamilton, Mercedes 3 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Azerbaijão: Valtteri Bottas, Mercedes 4 / 21 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images GP da Espanha: Lewis Hamilton, Mercedes 5 / 21 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images GP de Mônaco: Lewis Hamilton, Mercedes 6 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images GP do Canadá: Lewis Hamilton, Mercedes 7 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da França: Lewis Hamilton, Mercedes 8 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images GP da Áustria: Max Verstappen, Red Bull 9 / 21 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images GP da Grã-Bretanha: Lewis Hamilton, Mercedes 10 / 21 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images GP da Alemanha: Max Verstappen, Red Bull 11 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images GP da Hungria: Lewis Hamilton, Mercedes 12 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Bélgica: Charles Leclerc, Ferrari 13 / 21 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images GP da Itália: Charles Leclerc, Ferrari 14 / 21 Foto de: Alessio Morgese / Luca Rossini GP de Singapura: Sebastian Vettel, Ferrari 15 / 21 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images GP da Rússia: Lewis Hamilton, Mercedes 16 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Japão: Valtteri Bottas, Mercedes 17 / 21 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images GP do México: Lewis Hamilton, Mercedes 18 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images GP dos EUA: Valtteri Bottas, Mercedes 19 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Brasil: Max Verstappen, Red Bull 20 / 21 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images GP de Abu Dhabi: Lewis Hamilton, Mercedes 21 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

