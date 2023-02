Carregar reprodutor de áudio

Na manhã desta sexta-feira, a Red Bull revelou o layout do RB19, seu carro para a Fórmula 1 2023. Entretanto, o modelo tardou a ser divulgado, em função da longa duração de um evento que contou com uma demorada entrevista com atletas patrocinados pela marca em outros esportes, o que irritou fãs de automobilismo nas redes sociais. Por outro lado, uma gafe fez a alegria dos resilientes entusiastas que assistiram o lançamento até o fim: o 'sumiço' de Stefano Domenicali, CEO da F1.

Após o RB19 ser mostrado, o apresentador do evento anunciou a presença do chefão da categoria, que foi chamado ao palco. O italiano, porém, não estava presente, causando constrangimento geral no evento. Veja o momento reproduzindo o vídeo abaixo, entre 1h35min até cerca de 1h35min25s:

Pouco depois, perto de 1h37min19s, o apresentador confirma que Domenicali, ex-chefe da Ferrari e comandante da elite global do esporte a motor desde o começo de 2021, não apareceria. Você confere o momento abaixo:

Após o evento, porém, o italiano finalmente apareceu, sendo flagrado ao lado de Christian Horner, chefe da Red Bull (abaixo). Os dois, aliás, foram rivais ferrenhos no começo dos anos 2010, quando Sebastian Vettel levou a RBR a múltiplos triunfos sobre a Ferrari liderada por Fernando Alonso.

