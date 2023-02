F1: Horner sugere vínculo mais próximo entre Mercedes e Williams

Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Red Bull, Christian Horner, deu a entender que poderia haver uma relação mais próxima entre as equipes de Fórmula 1 da Mercedes e da Williams após a mudança de James Vowles.

O ex-diretor de estratégia da Mercedes foi anunciado no mês passado como o novo chefe de equipe da Williams e sua nomeação recebeu a ‘bênção’ de Toto Wolff, que admitiu que estava preparando Vowles como um sucessor em potencial.

A notícia gerou especulações de que as equipes poderiam trabalhar juntas de agora em diante, devido ao longo relacionamento de Vowles com a Mercedes.

Questionado sobre a Williams como uma potencial ‘equipe B’ da Mercedes, Horner admitiu que seria "interessante" ver se eles compartilham as mesmas opiniões no futuro.

"No que diz respeito a James Vowles, obviamente, não o conheço muito bem, mas ele é obviamente um cara muito capaz", disse Horner.

"A Williams tem suas próprias ambições. Mas será obviamente interessante ver se há um alinhamento mais próximo entre essas duas equipes nas próximas reuniões da Comissão de F1 e outras interações com o detentor dos direitos comerciais e reguladores."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Isso deixa a Red Bull com a estrutura de liderança mais estável das três principais equipes em 2023, mas Horner enfatizou que a falta de mudanças foi positiva.

"Sempre acreditei muito na estabilidade", disse ele. "E acho que na Red Bull desfrutamos de uma estabilidade tremenda. A equipe está feliz com o ambiente que temos, a cultura que temos e a maneira como cuidamos de qualquer funcionário que seja membro do grupo, e eu acho que isso faz parte da nossa cultura.

"E acho que a estabilidade permite que as pessoas saibam exatamente quais são seus papéis e tenham confiança e responsabilidade, bem como responsabilidade."

O próprio Horner foi vinculado a uma mudança para a Ferrari como substituto de Binotto, mas minimizou qualquer sugestão de que tenha ambições fora de sua equipe atual.

"Estou na Red Bull desde o início de 2005. Sinto uma responsabilidade e uma conexão com a equipe", disse ele.

Como NASCE um carro da F1? RICO PENTEADO explica e revela detalhes sobre TÚNEL DE VENTO e CFD; veja

