Carregar reprodutor de áudio

Para o ex-piloto Allan McNish, hoje um dos diretores do programa de automobilismo da Audi, o novo regulamento de motores para 2026 ofereceu à montadora um "bom caminho" em suas preparações para integrar o grid da Fórmula 1.

A Audi anunciou no fim de agosto que entrará na F1 pela primeira vez em 2026, quando o novo regulamento de motores da categoria entrar em vigor. A montadora comprou parte das ações da Sauber para seu programa, além de produzir motores.

O regulamento revisado dá uma ênfase maior à potência elétrica e combustíveis sustentáveis, além de coincidir com um novo ciclo de regulamento técnico para o chassi.

McNish sente que a mudança nas regras para 2026 viabilizaram a entrada da Audi: "Há um ponto na qual as estrelas se alinham", disse McNish ao Motorsport.com durante o Autosport International.

"Há claramente um ponto de vista com o regulamento técnico, e ele coincide com o ponto atual da empresa. E 2026, com base na mudança das regras, abriu caminho para as preparações. Definitivamente é emocionante. Todos estão animados com isso. Mas, ao mesmo tempo, há muito trabalho a ser feito entre agora e o começo, a primeira corrida".

A Audi vem expandindo sua sede em Neuburg, na Alemanha, para incorporar as operações de F1, iniciando em dezembro de 2022 a construção de um novo prédio que receberá o departamento de motores.

Allan McNish no Autosport International Show Photo by: Motorsport Images

McNish disse que o foco atual da Audi é montar os estágios iniciais do desenvolvimento da unidade de potência, devido ao fato de que sua ligação com a Sauber não começa por mais três anos.

"Há um aumento na contratação de pessoal, o que é interessante e emocionante. A cada dia temos um e-mail com alguma pessoa nova chegando, dizendo o que ela está fazendo".

"Há um momento positivo, e isso é algo muito positivo. É um novo projeto. É algo que está sendo construído desde o começo. Sem dúvidas é algo positivo para nós. Acho que há muita gente sorrindo no momento".

F1: POLITICAGEM, GRANA e EXIBICIONISMO; Andretti/GM sofre resistência de times e deixa FIA na BRONCA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #212 – Polêmica: as verdades inconvenientes sobre a F1 ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music