Carregar reprodutor de áudio

Conforme revelado em 2022 pelo CEO Stefano Domenicali, a Porsche segue buscando um meio de viabilizar sua entrada na Fórmula 1 em 2026. E, nos últimos dias, cresceram os rumores de que a marca alemã teria arrumado uma forma, adquirindo a Williams.

Não é segredo para ninguém que o Grupo Volkswagen quer entrar na F1 em 2026 com duas de suas marcas, com a Audi já confirmada como fornecedora de motores além da parceria com a Sauber.

A Porsche parecia mais avançada, em negociações sérias com a Red Bull, inclusive enviando documentos às autoridades antitruste ao redor do mundo sobre a compra de parte das ações da equipe. Mas o temor da perda de independência do time austríaco com a chegada da montadora fizeram com que as negociações caíssem por água abaixo.

Acreditava-se que a Porsche poderia ter desistido dos planos, mas, aos poucos, surgiram informações de que a montadora negociava nos bastidores com outras equipes e até mesmo considerava um programa próprio.

Mas a bola da vez nos 'sussurros' do esporte é que a Porsche poderia ter firmado uma parceria com a Williams, inclusive com o anúncio podendo acontecer já nesta segunda-feira, 16 de janeiro. A fonte desse rumor é um post que a Porsche fez em sua conta relacionada ao programa da Fórmula E.

"Liguem seus motores. Algo grande está chegando", diz a legenda do vídeo, junto da data de hoje. E muitos fãs afirmam que a imagem mostrada na TV da publicação é o rosto de Sir Frank Williams, fundador do time de Grove (Veja abaixo).

Vale lembrar que a família Williams deixou o comando da equipe há alguns anos, vendendo para o fundo de investimentos americano Dorilton Capital. Recentemente, o então chefe Jost Capito anunciou sua saída do cargo, com a Williams trazendo o diretor de estratégia da Mercedes, James Vowles, para ocupar o cargo.

F1: POLITICAGEM, GRANA e EXIBICIONISMO; Andretti/GM sofre resistência de times e deixa FIA na BRONCA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #212 – Polêmica: as verdades inconvenientes sobre a F1 ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music