Diretor da Honda diz que fabricante ainda voltará à Fórmula 1

Apesar de ter anunciado sua saída da Fórmula 1 ao final da atual temporada, a Honda ainda estará presente transferindo sua tecnologia para a Red Bull, que fabricará motor próprio, e não descarta um retorno à categoria após cumprir sua principal meta de reduzir as emissões de carbono, de acordo com seu diretor Masashi Yamamoto.

A marca focará na eletrificação das unidades de força, mas antes disso, quer garantir o título de 2021. Por enquanto, está conseguindo: Max Verstappen lidera o mundial de pilotos com 12 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton, apesar da equipe austríaca estar perdendo para a Mercedes nos construtores por 23.

"Do ponto de vista da Honda, este ano é o último do projeto", reiterou Yamamoto à mídia holandesa Formule 1. "Será um período de transição para a Red Bull em 2022, com nossa equipe lá para ajudar. A melhor maneira de explicar é parte de gestão, como eu, continuará. Já a marca não estará mais presente."

"Será um efeito um 'louco' ter nosso motor sem nosso logotipo. Estamos focados em sermos campeões mundiais este ano. Claro, pessoalmente, acho que é decepcionante deixar a F1", acrescentou.

Yamamoto também 'antecipou' que a Honda voltará à categoria máxima no futuro, mas precisa cumprir algumas metas antes: "Queremos acabar com emissões de carbono".

"Esse processo deve ser acelerado, mas acredito que voltaremos à Fórmula 1. No curto prazo, temos esse objetivo da eliminação e tudo está indo bem, os dirigentes da empresa vão querer voltar."

"Neste momento temos que nos concentrar em conquistar o título e essa é a nossa prioridade. Não quero falar de movimentos pessoais, embora esteja considerando alguns planos", finalizou o diretor.

F1 - RESSURREIÇÃO: FERRARI mais PRÓXIMA de alcançar POTÊNCIA do motor MERCEDES? Entenda a teoria

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #141 – É o fim da linha para Mercedes e Hamilton após GP dos EUA?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: