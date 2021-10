Há pouco mais de uma semana, reportamos que a Fórmula 1 e a Fórmula 2 haviam recebido códigos de conduta e vestimentas que deveriam cumprir durante a viagem a Jeddah para o GP da Arábia Saudita, que também incluíam os fãs. As regras indicavam braços e pernas cobertos, proibição do uso de saias, shorts e uso permitido apenas de roupas que cobrem a maior parte do corpo. No entanto, isso foi alterado.

Após muitas críticas, principalmente pelas altas temperaturas esperadas durante o evento, não haverá mais imposições sobre roupas, de acordo com informações da Gazetta dello Sport. As regras ainda valem para os moradores, mas fora da categoria máxima do automobilismo.

Os visitantes poderão agora usar as mesmas roupas que escolheriam em outros GPs na região, como no Bahrein e Catar. Os funcionários e membros das equipes também não precisam mais seguir esse regulamento, que se aplica apenas aos cidadãos de Jeddah, mas não no 'território' da F1.

O GP da Arábia Saudita está marcado para o fim de semana de 3 a 5 de dezembro e será o penúltimo do ano, com chances de definição de título. Esta também é a primeira vez do país na divisão e terceira corrida no Oriente Médio em 2021 antes da etapa de Abu Dhabi fechando a temporada.

