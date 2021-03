F1: Red Bull revela problema de Verstappen, que reclama; entenda

Pole position no GP do Bahrein, etapa inaugural da temporada 2021 da Fórmula 1, Max Verstappen brigou pela vitória contra o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, mas teve problemas com sua Red Bull.

A informação foi confirmada pelo chefe da equipe, Christian Horner. O dirigente britânico, porém, não deu mais detalhes sobre o que estaria errado no carro do piloto holandês. “O Max estava administrando um problema desde o começo", limitou-se a dizer.

“Temos que dar os parabéns ao pessoal da Mercedes. Tivemos uma corrida boa, de estratégias diferentes. Eles certamente têm um carro muito bom, capaz de nos pressionar no primeiro stint”, seguiu Horner.

"Foi uma grande corrida e é uma pena que ele (Verstappen) tenha ido para fora da pista na ultrapassagem, tendo de devolver a posição. O Max sujou os pneus, deu uma errada e deixou o Lewis respirar. Mas foi uma grande corrida”, afirmou o chefe da Red Bull.

Verstappen fez a ultrapassagem sobre Hamilton na volta 53, a três giros da bandeira quadriculada. Entretanto, excedeu limites de pista e teve de devolver a posição. Depois, não conseguiu superar o heptacampeão mundial.

O holandês reclamou por causa das poucas oportunidades de ultrapassagem. "O problema com esses carros é que são muito difíceis de passar", disparou Verstappen, que também falou sobre a estratégia e sobre o 'lance' com Hamilton.

“Aconteceram algumas coisas durante a corrida. É claro que eles fizeram o undercut e estávamos mantendo a nossa estratégia. Eu tive uma chance. Lewis ficou preso com um retardatário e fui por fora da pista. Dei a posição e tentei de novo, mas meus pneus não estavam bons. Foi uma pena. Eu não sei o que aconteceu direito, mas tive um pneu 'escorregando'. Precisamos analisar”, completou o piloto da Red Bull.

F1: GUERRA de Hamilton e Verstappen e destaques do Bahrein com Rico Penteado e Felipe Motta | PÓDIO

