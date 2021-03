A volta de Fernando Alonso à Fórmula 1 depois de dois anos não terminou como o espanhol gostaria. Ele estava a caminho de terminar entre os dez primeiros, disputando contra McLaren, Aston Martin e Ferrari, mas sua prova acabou mais cedo, abandonando com problemas nos freios. Posteriormente, a Alpine revelou o inusitado motivo para os problemas no carro do bicampeão: uma embalagem de sanduíche que havia entrado em seus dutos de freio.

Alonso vinha reclamando de superaquecimento de seus freios e a equipe pediu para que ele enteasse nos boxes para abandonar a corrida, em meio a uma boa performance do piloto.

Foi apenas na análise pós-corrida do carro que a Alpine descobriu a origem do problema: uma embalagem de sanduíche que ficou alojado em um dos dutos de freio.

O diretor-executivo da Alpine, Marcin Budkowski, disse: "Após a sua primeira parada, tivemos um pequeno problema que nos forçou a reduzir a performance do carro e, após a segunda parada, uma embalagem de papel ficou preso no duto de freio traseiro do carro de Fernando".

"Isso levou a altas temperaturas e causou danos ao sistema de freios, então forçamos o abandono por motivos de segurança. Foi uma infelicidade para a volta de Fernando, ainda mais com o quão bem ele estava".

Apesar do desapontamento de não pontuar em sua volta, Alonso disse que gostou de sua volta à F1.

"Em primeiro lugar, foi ótimo voltar a correr na F1. O começo foi divertido, ganhamos algumas posições e tive boas batalhas com velhos colegas. Porém, foi desapontador não ver a bandeira quadriculada".

"O problema que tivemos depois da segunda parada foi nos freios traseiros, com a entrada de alguns detritos nos dutos, superaquecendo o carro".

"Olhando para a corrida, o pelotão do meio estava bem próximo, apenas alguns décimos de segundo mudava a ordem consideravelmente. Acho que será uma temporada interessante e competitiva. Vamos com tudo para Ímola.

A Alpine sai do Bahrein zerada, após Esteban Ocon terminar em 13º. Ele foi prejudicado por uma classificação ruim, saindo do fundo do grid, além do toque com Sebastian Vettel no meio da corrida.

"Mesmo com Seb no final, ele freou e acabou me acertando. Ele pediu desculpas. Todos cometemos erros e essas coisas acontecem. Ficamos um pouco abaixo em tudo hoje".

