O diretor de provas da Fórmula 1 Michael Masi, defendeu o GP de Miami do próximo ano e disse que não será apenas uma "corrida em um estacionamento". Depois que os planos originais para um evento adjacente à orla marítima foram abandonados, a pista está sendo construída em um terreno ao redor do Hard Rock Stadium, que é propriedade dos promotores.

O australiano, que recentemente visitou a casa dos Miami Dolphins para verificar o progresso, reiterou que o circuito não irá trazer à memória as lembranças do infame Caesars Palace usado para o GP de Las Vegas nos anos 80.

"É um circuito adequado", disse Masi quando questionado pelo Motorsport.com sobre a pista. "Está longe de ser uma corrida em um estacionamento, considerando o nível de trabalho em várias áreas. As preparações estão indo muito bem e será algo único."

Michael também comentou que ficou impressionado com a forma como os promotores estão construindo o local enquanto também realizam eventos regulares no estádio: "É ótimo o jeito que os integram. Eles estão tendo que juntar uma temporada da NFL com todo o trabalho no estádio."

“É um crédito. Tiveram um compromisso importante lá na semana passada e depois precisaram colocar tudo de volta no mesmo nível para que o jogo dos Dolphins seguisse no fim de semana e começar de novo no dia seguinte. Miami está indo muito bem", acrescentou.

Questionado se havia espaço para um terceiro GP nos Estados Unidos, o CEO da McLaren, Zak Brown, disse que a corrida na Flórida terá o "ingresso mais procurado" no próximo ano.

"O mercado definitivamente poderia lidar com mais uma prova", disse ele. "É muito complicado colocá-las juntas, então a lista de desejos é óbvia - Nova York seria ótimo, Las Vegas também... qualquer um dos grandes mercados. Então, espero que façam um terceiro evento."

"Acho que a corrida de Austin ainda não foi garantida. Eu gostaria e acho que vai. Acredito o ingresso para o GP de Miami será o mais badalado da F1 no ano que vem", concluiu.

F1 - RESSURREIÇÃO: FERRARI mais PRÓXIMA de alcançar POTÊNCIA do motor MERCEDES? Entenda a teoria

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #141 – É o fim da linha para Mercedes e Hamilton após GP dos EUA?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: