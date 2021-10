Com cinco corridas restando para o final da atual temporada da Fórmula 1, a batalha pelo título entre Max Verstappen e Lewis Hamilton está em aberto e longe de ser definida. O piloto da Red Bull lidera com 12 pontos de vantagem sobre o britânico e terá pela frente dois GPs que favorecem sua equipe: México e Brasil. Para o pai do holandês, Jos Verstappen, o rival da Mercedes já teria sido campeão se seu filho não estivesse na disputa.

Para o ex-nome da categoria máxima, que já correu em escuderias de destaque como Benetton e Tyrrell, o que torna Max tão empolgante é o quanto ele consegue extrair do carro e sua resiliência, vista em momentos que pareciam o jogar para baixo no campeonato, casos dos acidentes sofridos nos GPs da Grã-Bretanha e Hungria.

"Sem Max, Lewis já seria campeão este ano", comentou Jos para a mídia holandesa Formule 1. "Ele tira muito do veículo e isso é o que o torna tão espetacular. Ele é um lutador, que as pessoas querem ver de qualquer maneira."

Verstappen também elogiou a melhora da Red Bull e como a equipe austríaca conseguiu igualar a potência do motor Mercedes, que poderia ser decisiva na temporada: "Para a F1, essa luta pelo título é incrivelmente boa, porque também é entre duas equipes."

"Você vê que temos uma chance [pela evolução da escuderia]. Portanto, também acho que estamos muito bem aqui para o futuro", completou.

Fazendo o exercício 'proposto' por Jos de forma simples, se seu filho não estivesse disputando o atual campeonato, Hamilton teria vencido os GPs da Emília-Romanha, França, Estíria, Holanda e Estados Unidos, o que lhe daria 49,5 pontos a mais e um total de 327 contando também os melhores resultados em outras que não teria ganho e as corridas sprint, sem incluir possíveis voltas rápidas.

Ou seja, ele ainda não seria o campeão da temporada, pois Valtteri Bottas apareceria em segundo com 218 e 133 ainda em disputa, contando a qualificação de São Paulo e os pontos extras.

No último título do heptacampeão em um calendário padrão (2019), ele tinha 322 com o mesmo número de provas restantes e garantiu o troféu duas etapas depois, no México.

Top 3 com Max

Posição Piloto Pontos 1 Max Verstappen 287.5 18 /2 25 /1 18 /2 19 /2 25 /1 - 26 /1 25 /1 26 /1 3 2 /9 12.5 /1 25 /1 2 18 /2 18 /2 25 /1 - - - - - 2 Lewis Hamilton 275.5 25 /1 19 /2 25 /1 25 /1 7 /7 - 18 /2 19 /2 12 /4 27 18 /2 7.5 /3 19 /2 - 25 /1 10 /5 19 /2 - - - - - 3 Valtteri Bottas 185 16 /3 - 16 /3 15 /3 - - 12 /4 15 /3 18 /2 16 - - 15 /3 18 10 /5 26 /1 8 /6 - - - - -

Top 3 hipotético sem Max

Posição Piloto Pontos 1 Lewis Hamilton 327 25 /1 26 /1 25 /1 25 /1 9 /6 - 25 /1 26 /1 15 /3 28 25 /1 9 /2 26 /1 - 25 /1 12 /4 26 /1 - - - - - 2 Valtteri Bottas 218 19 /2 - 19 /2 18 /2 - - 15 /3 18 /2 25 /1 20 - - 18 /2 18 12 /4 26 /1 10 /5 - - - - - 3 Sergio Perez 178 12 /4 - 15 /3 12 /4 15 /3 25 /1 18 /2 15 /3 10 /5 - - - 6 /7 10 4 /8 18 /2 18 /2 - - - - -

