Diretor de provas da F1 explica decisões tomadas no GP da Bélgica

O GP da Bélgica de Fórmula 1 foi caótico, após muitos adiamentos, Michael Masi, diretor de provas da Fórmula 1 autorizou uma largada atrás do safety car. Após duas voltas a bandeira vermelha foi acionada e a corrida encerrada.

Masi que assumiu o posto de diretor de provas as vésperas do GP da Austrália 2019 após a morte de Charlie Whiting disse que tentou de tudo para que a corrida acontece-se.

"Foi um dia muito longo. Vimos as piores condições do tempo hoje, as condições não foram boas durante todo o fim de semana, mas tivemos alguns espaços onde conseguimos realizar as seções. Mas hoje o tempo levou a melhor sobre nós", disse Masi

Questionado se foi pressionado a autorizar a largada Masi negou: "Foi para ver as condições da pista. Estamos em contato constante com os nossos meteorologistas e havia uma janela que parecia ter sido fornecida ali. Temos que avisar as equipes 10 minutos antes do reinicio , então foi como 'vamos tentar e ver se podemos encontrar essa janela'. Várias equipes disseram a mesma coisa e viram aquela janela e puderam ver exatamente o que estávamos tentando fazer para encontrar uma maneira de realizar a prova e então o tempo veio novamente e levou a melhor sobre nós."

"Não tinha como adiar a corrida para amanhã. Então, obviamente, da perspectiva da FIA e em conjunto com a F1, a segurança é fundamental para os pilotos, as equipes e todos os espectadores. Demos todas as oportunidades disponíveis no livro de regras e nas disposições do Código Desportivo Internacional para nos dar a melhor oportunidade para completarmos uma corrida. Infelizmente nesta ocasião não pudemos percorrer toda a distância que tínhamos disponível mas com as provisões para parar o relógio é o que tentámos fazer para ver se conseguiríamos entrar naquela janela meteorológica."

Após muitas criticas dos pilotos por autorizar o inicio do Q3 sábado Masi foi perguntado se levou em conta as opiniões dos pilotos. "Eu estava falando com as equipes. Pedi a todos os chefes, principalmente na primeira vez, para obter o feedback dos pilotos. Durante as voltas de formação, a comunicação entre a equipe e os pilotos não é permitida, mas eu pedi a eles que realmente pedissem a todos os pilotos para obter feedback e entre todos nós na mesa da FIA estávamos monitorando todos os canais de rádio para obter o feedback dos pilotos sobre como estão as condições de visibilidade e fizemos o mesmo quando saímos novamente."

