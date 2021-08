Galvão Bueno, um dos grandes nomes da narração da Fórmula 1, criticou duramente a categoria pela decisão de encerrar o GP da Bélgica após algumas voltas sob o safety car e bandeira vermelha, devido às condições chuvosas do circuito. Segundo o jornalista, os fãs "foram enganados" e o "esporte virou negócio".

A corrida de Spa-Francorchamps teve a largada adiada quatro vezes pela forte água que caía desde o começo do dia, até ser interrompida e, três horas depois, "recomeçar" por alguns minutos e a direção de prova chamar os carros aos boxes e terminar a prova.

O narrador se manifestou em seu Twitter e disse que "não houve corrida", logo também não poderia ter pódio e pontuação, mesmo que pela metade, além de falar que foi questão de "negócio."

Galvão ainda relembrou um caso na mesma Bélgica, em 1985, quando o asfalto do circuito se soltou e a F1 resolveu adiar a prova para outra data.

A história completa sobre a corrida vencida por Ayrton Senna você confere aqui.

