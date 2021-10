Michael Masi, diretor de provas da Fórmula 1, explicou por que Sergio Pérez não foi punido no GP da Turquia ao passar pela linha do pit lane no meio de sua batalha com Lewis Hamilton. O mexicano viveu um grande domingo em Istambul, onde terminou na terceira posição para somar mais um pódio na temporada, o primeiro desde aquele que alcançou em junho em Paul Ricard.

Porém, o caminho não foi fácil para o o piloto da Red Bull, principalmente quando teve que conter o ataque de Hamilton, que largou em 11º e na altura da 30ª volta das 58 programadas já estava praticamente na sua cauda.

Na volta 35, o Hamilton se lançou para ultrapassar Pérez por fora na frenagem da Curva 12, mas Sergio o acompanhou e assim também passaram pela Curva 13, na saída da qual "Checo" teve que colocar no lado esquerdo da linha que marca o caminho que os pilotos devem seguir para entrar nas boxes.

Os dois também fizeram a última curva do circuito lado a lado antes do mexicano conquistar a posição do britânico ao chegarem à primeira variante do traçado do GP da Turquia.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Questionado após a corrida se a FIA notou a manobra de Pérez na entrada do pit lane, Masi respondeu que sim e explicou porque não merecia sanção dos comissários.

"Eu vi, com certeza, mas nosso livro de regras diz que você só precisa respeitar a marcação se for entrar nos boxes, então não houve nada lá", comentou o diretor de provas. "Foi uma boa e difícil luta entre os dois. Nenhuma das equipes, curiosamente, levantou a questão, nem Mercedes nem Red Bull."

Após a manobra, Pérez rapidamente reclamou no rádio com a equipe que Hamilton o havia levado a tomar o lado esquerdo da linha, uma mensagem clara para as autoridades da corrida, embora Masi disse que não tinha ouvido.

"A escuderia dele não disse uma palavra. Não ouvimos o rádio de todos os pilotos", reiterou. "Geralmente, os times são muito bons nisso. Se há um problema que querem verificar, o rádio vem muito rápido."

Informações adicionais por Oleg Karpov