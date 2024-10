O fim de semana da Fórmula 1 no Brasil já começa com preocupações para a Aston Martin. A equipe confirmou que Fernando Alonso não participará do dia de mídia do GP de São Paulo, para estender seu tratamento após ficar doente na etapa anterior, no México.

Alonso já havia perdido o dia de mídia na Cidade do México na semana passada por conta de uma doença, mas o espanhol conseguiu retornar para completar a etapa, terminando em 13º na classificação antes de abandonar a prova do domingo devido a problemas com os freios.

Agora, Alonso perderá também a quinta-feira em Interlagos, por ter precisado retornar à Europa para tratamento adicional. A equipe confirmou a informação em um breve comunicado enviado à imprensa nesta quarta-feira (30):

"A Aston Martin confirma que Fernando Alonso não participará das atividades do dia da mídia no Brasil. Fernando sofreu com uma infecção intestinal antes do GP da Cidade do México. Ele retornou à Europa para receber tratamento adicional de um especialista. O dia extra de tratamento atrasou seus planos de viagem para o Brasil, mas garante que ele estará pronto para a corrida deste fim de semana".

Caso Fernando não consiga levar adiante as atividades do fim de semana, a Aston Martin tem à disposição Felipe Drugovich, que fez o TL1 do GP do México da semana passada e que já está no Brasil acompanhando a equipe.

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

