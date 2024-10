F1: Como Ferrari bagunçou batalha entre McLaren e Red Bull

Em meio a toda a atenção sobre a luta entre McLaren e Red Bull, a Ferrari entrou discretamente na briga pelo título da Fórmula 1 de 2024. Como a Scuderia transformou essa disputa em uma batalha tripla? E será que ela conseguirá?

A Ferrari mostrou uma face muito mais competitiva em 2024, combinando um desempenho sólido em uma volta com corridas longas muito melhores, que foram sua ruína na temporada passada. Mas suas esperanças de título pareciam ter desaparecido na metade da temporada, quando a McLaren deu um grande passo à frente, enquanto a equipe de Maranello sofreu um período difícil de resultados.

Charles Leclerc e Carlos Sainz retiraram-se da corrida no Canadá, antes que uma atualização do assoalho em Barcelona levasse a Ferrari para o caminho errado e comprometesse seu progresso.

Havia uma excelente oportunidade de capitalizar as oscilações da Red Bull, mas parecia que a McLaren havia ultrapassado a equipe italiana como a escuderia que faria o trabalho.

Três meses depois, a Scuderia está de volta à briga, tendo ultrapassado os taurinos e chegado a 29 pontos da McLaren. Então, como a Ferrari conseguiu mudar sua temporada tão rapidamente?

Atualizações de Monza mostraram tardiamente seu verdadeiro potencial

Além de um lote menor em Singapura, o último grande pacote de atualização da Ferrari foi apresentado no GP da Itália, em setembro, oferecendo, entre outras coisas, uma solução de assoalho revisada para combater o temido problema de quiques em curvas de alta velocidade. Esse foi o principal problema causado pelas atualizações da Scuderia em Barcelona, que fizeram a equipe perder vários meses de desenvolvimento.

Mas antes que esses ajustes de design realmente mostrassem seus verdadeiros benefícios, a Ferrari chegou a uma série de circuitos que se adequaram ao SF-24 e não puniram sua fraqueza relativa em curvas de alta velocidade, em comparação com a McLaren.

Monza, vencido por Leclerc, foi um deles, antes do monegasco lutar - e perder - uma batalha emocionante com Oscar Piastri nas ruas rápidas de Baku. Em seguida, foi a vez de Singapura, palco da única vitória da Ferrari no ano passado e outro circuito sem curvas de alta velocidade.

Mas nenhum dos pilotos conseguiu se classificar na posição certa, dando a Lando Norris uma chance clara de vitória, enquanto lutava para fazer um grande progresso a partir da quinta fila do grid.

"Fiquei um pouco frustrado depois de Singapura, porque tinha a sensação de que o ritmo estava lá", disse o chefe de equipe, Fréd Vasseur. "Conseguimos lutar pela pole, mas não tivemos um bom desempenho no fim de semana. Olhamos para o campeonato e dissemos: 'Ok, temos que fazer um trabalho melhor nos próximos dois ou três finais de semana'".

Em seguida, veio Austin, com as exigentes varreduras do COTA apresentando o primeiro teste real do pacote de Monza. Em uma volta, a Ferrari ainda estava atrás da McLaren e da Red Bull, com Sainz e Leclerc em terceiro e quarto no grid, mas seu desempenho encorajador na sprint foi apoiado no GP dos EUA.

Naturalmente, Leclerc e Sainz foram ajudados por Verstappen e Norris, que lutaram com unhas e dentes na largada, e levaram o monegasco à liderança. Mas Leclerc parecia ter um bom valor para sua vitória a partir daquele ponto, e o espanhol fez um undercut contra Verstappen, junto de um ritmo forte e gerenciamento de pneus para estabelecer um 1-2 dominante.

O pacote da Ferrari para Monza mostrou seu valor, mas o engenheiro sênior de desempenho, Jock Clear, disse que o resultado também se deveu ao aperfeiçoamento das configurações dos carros.

"Houve coisas que fizemos na configuração; acho que erramos na Áustria, que é um circuito muito semelhante ao de Austin, por incrível que pareça", disse ele. "E, desde as férias de agosto, nós realmente temos uma noção da direção a seguir, tanto no desenvolvimento quanto na configuração".

"Austin foi uma prova desse pacote [de atualização], mas, mais do que isso, o que fizemos corretamente em Austin foi corrigir os erros de configuração que cometemos na Áustria".

Em seguida, Sainz teve seu dia de glória com um desempenho notável da pole à bandeirada no México, com o espanhol determinado a fazer mais uma corrida e chegar no degrau mais alto do pódio antes de partir para a Williams, enquanto Leclerc teve de se contentar com o terceiro lugar, atrás de Norris.

Independentemente dos fatores externos, Vasseur disse que estava muito satisfeito com a reação de sua equipe após os contratempos do meio da temporada.

"Na Grã-Bretanha ou na Espanha, tivemos um pouco de dificuldade para aceitar que tínhamos que dar um passo atrás. Mas a reação da equipe foi muito boa", disse o francês. "Tenho a sensação de que estamos muito mais sob controle, desde a largada até os pitstops e a estratégia".

"Às vezes, quando você traz [uma atualização], precisa de um ou dois fins de semana para se acostumar com a configuração do carro. Provavelmente foi isso que aconteceu conosco".

"No início, pensávamos que talvez fosse algo relacionado à pista, mas depois tivemos dois circuitos de rua seguidos, com Baku e Singapura. Foi somente em Austin que voltamos a um circuito mais convencional. Mas é verdade que, desde Monza, estamos em um lugar muito melhor'.

A luta entre Verstappen e Norris dá à Ferrari uma oportunidade de ouro

A Ferrari também está se beneficiando da luta pelo título de pilotos, com Verstappen tentando segurar Norris, o concorrente mais próximo, no que tem sido uma Red Bull muito mais complicada de configurar e pilotar. A polêmica colisão na Áustria fez com que as duas equipes perdessem pontos, seguida de outras brigas em Austin e no México.

A McLaren estava confiante de que Norris teria tido a chance de negar a vitória a Sainz se não tivesse ficado preso atrás de Verstappen durante o primeiro stint.

Um erro tardio de Leclerc acelerou a inevitável ultrapassagem de Norris para o segundo lugar, enquanto ele se aproximava das duas Ferraris.

Verstappen, por sua vez, terminou em sexto, com suas duas penalidades de 10 segundos por ter tirado Norris da pista, agravando uma corrida difícil em termos de desempenho.

Portanto, a Ferrari provavelmente foi superpremiada por seu próprio retorno às boas performances, mas cada pequena ajuda externa conta.

É muito raro que a equipe, que carrega as esperanças da Itália nos ombros, consiga se safar sendo a azarão. Mas os fogos de artifício entre Verstappen e Norris, e, entre a Red Bull e a McLaren em geral, desviaram muita atenção de Maranello. E é exatamente assim que Vasseur gosta.

"Desde que todos estejam concentrados em Max e Noris, isso é perfeito para nós", acrescentou. "Vocês podem se concentrar na luta entre Toto [Wolff] e Christian [Horner], entre Zak [Brown] e Christian, o que for. Desde que estejamos fora do radar, isso nos permite estar totalmente concentrados no que estamos fazendo. Essa é uma situação perfeita para nós".

Então, quão realista é a candidatura da Ferrari ao título? Dada sua proeza em Monza e Baku, ela pode muito bem ser a favorita para a segunda visita da F1 à Las Vegas.

O Brasil e Abu Dhabi são mais uma incógnita, enquanto a pista extremamente exigente do Catar pode ser o calcanhar de Aquiles da Ferrari entre as próximas quatro corridas, pois parece pronta para o MCL38 da McLaren.

"É verdade que as características da pista significam que provavelmente o Catar não é a melhor pista para nós", reconheceu Vasseur. "Mas também não era para termos conquistado a pole position [no México]. Isso significa que tudo está em aberto".

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

