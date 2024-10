A race week do GP de São Paulo já começou e é claro que os fãs apaixonados por Fórmula 1 tiraram um tempinho para fazer uma recepção... calorosa. No aeroporto, os competidores foram recebidos de braços abertos e com multidão para descida de seus aviões.

Max Verstappen foi um dos primeiros pilotos a pisar em solo brasileiro, no entanto, o tricampeão não esticou direto para São Paulo. Na verdade, ele deu uma paradinha em Brasília, para passar alguns dias com a família da namorada, Kelly Piquet.

Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Jack Doohan também chegaram e passaram pelo aeroporto de maneira mais discreta. No entanto, foram curtir o país e aproveitaram os dias de descanso para surfar e jogar paddel.

Como deixar de falar da duplinha da Ferrari? Os pilotos foram recebidos com uma certa algazarra, mas os próprios fãs tentaram controlar a animação, uma vez que já estava bastante tarde e os competidores passaram bastante tempo na viagem.

Charles Leclerc parou para tirar fotos e dar autógrafos, mesmo visivelmente cansado.

Carlos Saiz, por sua vez, foi um pouco mais contido na hora de atender os apaixonados por F1. O piloto conseguiu tirar algumas fotos e dar autógrafos, mas foi acompanhado pela segurança do aeroporto para evitar maiores confusões.

Lando Norris foi um dos pilotos que chegou bem tarde ao país, depois da meia-noite. Além disso, os fãs relataram que o competidor teve problemas com sua mala e ficou mais de uma hora esperando os funcionários encontrarem seus pertences.

Oscar Piastri entrou para o grupinho que foi bem contido e mais tímido, mantendo o sorriso no rosto e dando tchauzinho, mas passando reto e direto para o carro para partir ao hotel.

Pierre Gasly estava todo sorrisos ao chegar e passou acenando para todo mundo, mesmo enquanto se encaminhava direto para a saída.

