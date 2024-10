Max Verstappen teve um fim de semana difícil no GP do México, tendo que trocar seu motor na sexta-feira após problemas durante o TL1. O tricampeão da Fórmula 1 recorreu a uma unidade de potência já usada e por isso não foi punido.

No entanto, como Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, já havia adiantado, a equipe decidiu que irá fazer mais uma troca por uma nova unidade para o GP de São Paulo e lidará com as consequências.

Por ultrapassar o limite de trocas, Verstappen será punido com cinco posições para a corrida, mas terá ritmo e força para 'escalar' o grid e tentar aumentar novamente a diferença de pontos na tabela de pilotos.

Em sua coluna na Speek Week, Marko disse que a Red Bull ainda investiga a possibilidade de evitar uma troca, mas a mudança é eminente e será muito difícil que não aconteça.

"Não podemos evitar a troca de motor no Brasil, com a penalidade correspondente".

Por já ter cumprido a punição inicial de 10 posições em Spa-Francorchamps, o piloto será sancionado apenas com cinco em São Paulo.

O time deve escolher o traçado de Interlagos para fazer a troca, pois a pista apresenta mais espaços para ultrapassagens e chances para o tricampeão voltar ao lugar mais alto do pódio.

