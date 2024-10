F1 - Verstappen: Pérez "não é o nosso maior problema"

O piloto da Red Bull, Max Verstappen, afirmou que o companheiro de equipe, Sergio Pérez, não é o maior culpado pela queda de desempenho da equipe no campeonato de construtores da Fórmula 1, mas sim o carro RB20 e suas atualizações 'problemáticas'.

Os taurinos foram ultrapassados pela McLaren, que têm apresentado performances mais regulares e chega como favorito ao título entre equipes, e agora também é ameaçado pela Ferrari, que venceu e fez duas dobradinhas em sequência (1-2 em Austin e 1-3 no México).

O holandês afirmou que a principal questão não é o desempenho de Pérez, que terminou em 17º no GP do México e parece estar na 'corda bamba' na RBR.

"Quero dizer, no momento, esse não é o nosso maior problema", disse Verstappen ao Sky Sports F1. "Precisamos melhorar nosso carro, porque se o carro estiver melhor, naturalmente, Checo vai melhorar".

O tricampeão da F1 não pensa em hipóteses sobre a melhoria do carro nas corridas, mas sim em como ser mais veloz com o RB20. "Mas não estou pensando nesse tipo de cenário, só estou pensando em como posso ser mais rápido com o carro".

"Austin foi promissor, mas [no México], estávamos muito mal, e só espero que no Brasil possamos ser mais competitivos novamente', conclui.

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!