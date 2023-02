Las Vegas aprova plano para receber F1 pelos próximos 10 anos

Carregar reprodutor de áudio

O que acontece em Vegas, fica em Vegas! As autoridades da cidade de Las Vegas aprovaram nesta semana um plano para fechar a Strip para o GP de Fórmula 1 pelos próximos 10 anos, enquanto visam uma "parceria vitalícia".

A F1 revelou em março do ano passado que voltaria à cidade em novembro de 2023, sediando uma corrida de rua no centro da cidade, com parte da pista incorporando a icônica Strip. O GP acontecerá no sábado à noite em Las Vegas, capturando o público do horário nobre nos Estados Unidos em meio ao atual boom de interesse da F1 por parte dos norte-americanos.

Um contrato inicial de três anos (2023-2025) foi assinado, mas a categoria deixou claro no anúncio que estava antecipando um compromisso de longo prazo. Na terça-feira, a Comissão do Condado de Clark ouviu uma resolução para reconhecer o GP como um evento anual pelos próximos dez anos, trazendo um impacto econômico estimado superior a US$ 1 bilhão para a região.

Como parte disso, a comissão foi solicitada a reconhecer o circuito em terrenos públicos e privados em Las Vegas, incluindo estradas pertencentes ao Condado de Clark - Harmon Avenue, Las Vegas Boulevard, Koval Lane e Sands Avenue - que precisariam ser fechadas.

“Temos um contrato de três anos com a Fórmula 1, mas prevemos uma parceria vitalícia”, disse James Gibson, comissário do condado de Clark, antes da votação. “Isso abrirá o caminho para podermos seguir por pelo menos 10 anos. Além disso, tenho certeza de que aqueles que nos sucederem verão o valor do que fizemos e continuarão fazendo para sempre.”

A moção foi aprovada por unanimidade pelo conselho por 7 a 0, dando luz verde para os fechamentos obrigatórios a cada ano até 2032.

A resolução também indicou que Las Vegas planeja manter seu slot de final de temporada no futuro, dizendo que a configuração do evento foi prevista para "algumas horas por dia durante cinco dias, começando de quarta a domingo na semana antes do feriado de Ação de Graças em novembro nos anos de 2023 a 2032.”

Terry Miller, gerente de projeto do GP de Las Vegas, apareceu para falar antes da votação da comissão e disse que os planos para a corrida em novembro estavam "dentro do cronograma". “Esta é uma oportunidade em toda a comunidade para a força de trabalho, para fornecedores, para todos que estão entusiasmados com uma nova oportunidade em Las Vegas e Clark County”, disse Miller.

“Estamos muito orgulhosos do que estamos fazendo. Isso obviamente fornece mão de obra para a construção, mas também para a operação do próprio evento se a resolução for aprovada será por anos. O impacto que o GP de Las Vegas traz para nossa comunidade é muito significativo.”

A construção está em andamento em um prédio que formará a área dos boxes e do paddock para a corrida depois que a F1 comprou um terreno de 39 acres por US$ 240 milhões na primavera passada. O GP está marcado para 18 de novembro, servindo como a penúltima corrida do ano antes do final da temporada em Abu Dhabi, oito dias depois.

