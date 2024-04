Ted Toleman, dono da primeira equipe de Ayrton Senna na Fórmula 1, morreu aos 86 anos. Ele orgulhosamente afirmava que seu time era a equipe mais amada e influente da principal categoria do esporte a motor do mundo.

Entre 1981 e 1985, a Toleman evoluiu de um retardatário desesperado para um potente matador de gigantes na F1, ao longo de cinco temporadas nas quais deu a uma série de personalidades importantes sua chance na F1, incluindo os pilotos Senna, Derek Warwick, Teo Fabi e Stefan Johansson, além do homem que projetaria cada um dos sete carros campeões de Michael Schumacher, Rory Byrne.

Ted Toleman e seu irmão mais velho, Bob, administraram a empresa familiar centrada em um negócio de transporte de automóveis com sede em Brentwood, Essex, desde meados da década de 1960. Encorajado pelo diretor Alex Hawkridge, o Grupo Toleman tornou-se um patrocinador familiar de pilotos do automobilismo de base na década seguinte, talvez mais notavelmente no Super Saloon 'DFVW' 1600 fastback de Colin Hawker com motor DFV, como forma de promover os negócios. Os irmãos e Hawkridge também começaram a competir.

A tragédia aconteceu em 1976, quando Bob Toleman morreu ao bater seu Royale Fórmula Ford em Snetterton. Implacável, Ted Toleman continuou a competir com um Lola Sports 2000 ocasionalmente, enquanto Hawkridge intensificava o investimento no automobilismo, a empresa apoiando o sul-africano Rad Dougall, que dominou o FF2000 em 1977. A empresa então contratou o promissor designer Byrne e saltou direto na F2, rodando com um March 782-BMW para Dougall em 1978.

Dois anos depois, a Toleman carimbou sua marca com seu próprio TG280 F2 com motor Hart, projetado por Byrne e John Gentry, rodando com pneus Pirelli e com o apoio da BP. Brian Henton e Derek Warwick venceram com um 1-2 no Campeonato Europeu de F2, levando Toleman a mergulhar na F1 em 1981.

A equipe inicialmente parecia perdida com o TG181 turboalimentado Hart de Byrne, Henton e Warwick se classificando apenas para uma corrida cada em uma temporada inaugural conturbada. Mas ao longo dos três anos seguintes, Toleman evoluiu para uma força genuína, atingindo a maioridade em 1984, quando Hawkridge contratou o então campeão britânico de F3, Ayrton Senna, que quase venceu um GP de Mônaco afetado pela chuva e com uma bandeira vermelha controversa.

Mas no ano seguinte, depois que Senna foi para a Lotus e a equipe ficou sem acordo de fornecimento de pneus, o último carro de F1 de Toleman, o TG185, não conseguiu chegar ao início da temporada. A equipe foi vendida para a grife italiana Benetton, nome sob o qual funcionou desde 1986, e Toleman retirou-se do automobilismo.

Durante a aventura de sua empresa na F1, Ted Toleman também correu com sucesso em lanchas off-shore e, em 1985, comandou o Virgin Atlantic Challenger 1 original, com Richard Branson a bordo, que por pouco não conseguiu estabelecer um novo recorde para a travessia mais rápida do Atlântico Norte de barco. O Grupo Toleman foi vendido na década de 1990, após o que Ted regressou à sua terra natal, a África do Sul, para gerir uma plantação de bananas. Ele então se mudou para a Austrália antes de se estabelecer nas Filipinas.

Embora Hawkridge tenha sido a força motriz por trás do capítulo colorido da Toleman no automobilismo, o apoio do seu presidente foi um componente chave do sucesso contra todas as probabilidades da empresa.

