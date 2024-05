Os últimos dias foram especiais para Pierre Gasly. Antes de ir para Ímola neste fim de semana com um capacete homenageando Ayrton Senna no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, o francês da Alpine viveu um momento inesquecível ao guiar pelo circuito de Silverstone o carro da temporada de estreia do tricampeão .

Em uma reportagem que será veiculada pela Sky Sports F1, o francês pôde vivenciar momentos especiais ao guiar o Toleman TG183B, usado pelo brasileiro na temporada de 1984, quando estreou no Mundial.

"Não lembro de ter tido uma experiência tão incrível", disse Gasly. "Pilotar o primeiro carro de F1 do Senna superou todas as minhas expectativas, pelo que estou acostumado em um carro de F1 moderno. Foi um episódio único, que jamais esquecerei".

A Toleman permanece na história da F1 como uma encarnação passada do que hoje é a Alpine - ou time Enstone - de propriedade do Grupo Renaul. Senna estreou no time inglês em meados da década de 1980, seguindo para a Lotus, McLaren e Williams nos anos seguintes.

Mas foi a bordo deste carro, com motor Hart, que mostrou a que tinha vindo. No GP de Mônaco de 1984, deu seu primeiro gosto de brilhantismo ao terminar em segundo atrás de Alain Prost, em uma corrida interrompida antes de seu final por conta da chuva.

O ROMPIMENTO de Senna e Reginaldo Leme: assessora de Ayrton, Betise cita ROLO e 'solução PEDRO BIAL'

