A região da Emilia Romagna anunciou um programa de celebrações em memória a Ayrton Senna e Roland Ratzenberger nos 30 anos do falecimento dos pilotos, durante o GP de San Marino de Fórmula 1 de 1994. O projeto foi apresentado pelo prefeito de Ímola e o governador da região, com duração entre 21 de março e 02 de junho.

O evento contou com a presença remota do CEO da F1, Stefano Domenicali, e Bianca Senna, sobrinha do tricampeão. O projeto tem colaboração do Instituto Ayrton Senna e do Ministério das Relações Internacionais.

Com o nome "Senna 30 Years", as celebrações acontecerão no circuito de Ímola entre 21 de março e 02 de junho, com destaque para o dia 01 de maio, quando completam-se 30 anos da morte de Senna. Neste período, o circuito receberá ainda etapas do WEC, entre 19 e 21 de abril, e o próprio GP da F1, hoje denominado de GP da Emilia Romagna, entre 17 e 19 de maio.

Marco Panieri, prefeito de Ímola, Stefano Bonaccini, governador da Emilia Romagna, e Teodoro Lonfarini, secretário do Estado de Esporte de San Marino, divulgaram o calendário, cuja data de início das atividades foi determinado por marcar o aniversário de Ayrton.

Il logo di Senna 30 Years Foto di: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

No Museu San Domenico ficará a exposição fotográfica "Mágica. Ayrton Senna - Ímola 1994 - 2024". Serão exibidas 94 fotos em preto e branco feitas por Angelo Orsi e Mirco Lazzari. O número de fotos também simboliza o ano de sua morte. As imagens do fotógrafo da Autosprint e grande amigo de Ayrton trazem à tona não somente o campeão como também seu aspecto humano.

No dia 23 de março, será possível realizar um roteiro chamado: "Ayrton Senna de Kobra a Pierotti". Com agendamentos guiados, será possível percorrer um roteiro entre memória, arte, velocidade e natureza, que inclui paradas como o mural do artista brasileiro Kobra localizado na fachada do Museu Checco Costa.

Un momento della conferenza stampa in Regione Emilia Romagna sulle celebrazioni di Senna per i 30 anni Foto di: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

De 16 de abril a 01 de junho, a biblioteca municipal recebe a exposição "Não há curva que não se possa ultrapassar: o Autódromo de Ímola desde as origens até o regresso do WEC", com fotos, documentos e jornais e 1953 até os dias atuais.

Já Marco Isola, fotógrafo local, realizará a exposição "ImolAyrton" em abril, com 11 imagens que mostram a trajetória de Senna no circuito entre 1992 e 1994, incluindo a última passagem do FW16 da Williams antes do acidente na Tamburello. As imagens serão leiloadas e os fundos serão revertidos a uma instituição local.

O Museu Checco Costa acolherá recordações de Senna e de Ratzenberger entre 27 de abril e 01 de maio, com itens em exibição como a Williams FW15C usada pelo brasileiro no Estoril em sua estreia pela equipe.

Já o escultor Stefano Pierotti montará um grande mural no centro da cidade, que será pintado com o rosto de Senna.

E no dia 01 de maio acontecerá o "Dia e Ayrton e Roland", com a realização de uma corrida pela manhã e, às 14h17, horário do acidente, acontecerá a comemoração "Senna 30 Years" na Tamburello".

Na sequência, a Sala de Imprensa do Autódromo receberá uma homenagem a Senna e o lançamento do livro "Senna: As Verdades", escrita pelo repórter do Motorsport.com Itália Franco Nugnes.

A programação se encerra com uma partida de futebol entre selecionados da Itália e do Brasil no estádio municipal Romeo Galli e uma apresentação teatral intitulada "Eu e Ayrton" na reta principal de Ímola às 21h.

