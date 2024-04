Após mais um excelente desempenho na Fórmula 1 no último fim de semana, quando foi disputado o GP do Japão de 2024, o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, 'esnobou' a Mercedes e, agora, fez uma análise sobre sua equipe, sediada em Silverstone.

O 'diagnóstico' do bicampeão mundial vem em meio a rumores de uma ida do projetista britânico Adrian Newey, da Red Bull, ao time britânico de propriedade de Lawrence Stroll. Ainda na seara das especulações, Alonso, por sua vez, é apontado como uma das opções da Mercedes para 2025.

De todo modo, o veterano piloto vê maior ambição na Aston Martin e não se empolga com a situação das Flechas de Prata, na qual o asturiano é cotado como um potencial substituto do rival Lewis Hamilton, que vai para a Ferrari na próxima temporada.

“Não há outra equipe no paddock que tenha as mesmas ambições e planos para o futuro que a Aston. Ao mesmo tempo, estes objetivos devem ser alcançados e os resultados também devem ser produzidos", disse Fernando.

“Este time era muito novo há dois anos e, desde então, o número de pessoas que trabalham na fábrica mais ou menos duplicou. Eles estavam no antigo prédio da Jordan e agora estão em uma fábrica super moderna.”

“No ano passado tivemos um carro muito rápido e tivemos que aprender muitas lições fora da pista sobre como desenvolver o carro para levá-lo ao nível das equipes de ponta. Então, acho que todos esses são sinais muito bons. Mas no final das contas você tem que vencer corridas e campeonatos e esse é o passo realmente difícil”, seguiu Alonso, que, após o GP do Japão, havia 'esnobado' a Mercedes em razão da má fase da escuderia de Hamilton e do também britânico George Russell na F1.

"Me diverti muito [em Suzuka] e tive um dos meus melhores fins de semana em termos de pilotagem. A Mercedes está atrás de nós, então não parece tão atraente para mim, afirmou o piloto espanhol à Sky Sports.

