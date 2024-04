F1: Alpine reage à notícia da possível venda da equipe

Na manhã desta quarta-feira, o Motorsport.com publicou um artigo no qual levantamos a possibilidade de que a Renault poderia estar esperando por ofertas para a equipe de Fórmula 1, a Alpine, "com a condição de que o novo proprietário use motores Renault no futuro próximo".

Em resposta à notícia, a equipe de Enstone soltou um comunicado dizendo que "os rumores e artigos de que a equipe está à venda são falsos. Negamos categoricamente que estamos vendendo a equipe". Nosso artigo original, no entanto, não fazia tal afirmação.

A Alpine teve um início terrível em 2024, 'acampada' na parte inferior da tabela de construtores, sem um único ponto até agora e parecendo a mais fraca em todas as corridas até agora, com Esteban Ocon e Pierre Gasly terminando em 15º e 16º no Japão - nenhum deles melhor do que 13º nas quatro primeiras corridas.

O ano passado foi turbulento para a equipe, com a saída do CEO Laurent Rossi, do então chefe da equipe Otmar Szafnauer, do diretor esportivo Alan Permane e do diretor técnico Pat Fry. Depois de um início de ano ruim, o departamento de design também foi reestruturado após a demissão do diretor técnico Matt Harman (sucessor de Fry) e do chefe de aerodinâmica Dirk de Beer.

O atual chefe da equipe, Bruno Famin, disse após a primeira corrida que o desempenho atual era "inaceitável para uma equipe de fábrica".

