Doohan anuncia com qual número correrá na temporada 2025 da F1

Jack Doohan é um dos novatos que estrearão na Fórmula 1 em 2025. O australiano usará as cores da Alpine e para a primeira temporada na principal categoria do automobilismo, o filho da lenda Mick Doohan já escolheu qual número usará.

Doohan elegeu o 7 para chamar de seu. Além de ter usado o número em 2019, ele também o selecionou como forma de homenagear o antigo dono, Kimi Raikkonen, conforme explicou em um vídeo postado nas redes sociais.

"O 7 será o meu número na temporada 2025 da Fórmula 1. Estou muito animado, sempre quis um número com o qual já tivesse corrido antes, algo que tivesse significado para mim. Corri com o número em 2019, assim como um dos meus ídolos pessoal e piloto superespecial, Kimi Raikkonen, que também correu com esse número. Estou realmente ansioso para dar sequência a isso", destacou.

Jack Doohan compõe a lista de 'rookies' que estarão na categoria no próximo ano, além dele a F1 contará com Gabriel Bortoleto na Sauber, Oliver Bearman na Haas e Andrea Kimi Antonelli na Mercedes.

Contudo, de acordo com uma informação divulgada pelo Gazzeta dello Sport, o australiano teria um contrato de apenas cinco corridas com a Alpine, que estaria de olho no argentino Franco Colapinto.

Vale destacar que, de acordo com as regras da Fórmula 1, os pilotos que chegam à categoria não podem utilizar o número 17, antigo numeral de Jules Bianchi. O piloto sofreu um grave acidente em Suzuka em 2014 e não resistiu aos ferimentos.

Os antigos donos dos números têm 'posse' por mais dois anos. Depois desse período, ele fica disponível para ser escolhido por outro.

HAMILTON RENASCE e lidera 6ª, com Norris 2º e Max só 17º em Vegas; veja:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!