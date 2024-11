Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca nos Estados Unidos para o GP de Las Vegas, realizado na famosa cidade do estado de Nevada. É a 22ª de 24 etapas da temporada 2024 da categoria máxima do automobilismo.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Las Vegas nesta madrugada de sexta-feira para sábado, quando começam as ações do GP de F1? O Motorsport.com checou via weather.com e te mostra.

O terceiro treino livre começa às 23h30 de Brasília, 18h30 locais. Já a sessão classificatória será às 03h do Brasil, 22h dos EUA. A previsão de chuva não passa de 0% no período da noite entre as duas sessões de pista. Temperaturas máximas de 15ºC, mínimas de 11 e ventos oeste de aproximadamente 6 km/h.

Confira a programação do GP de Las Vegas, 22ª etapa da temporada 2024 da elite global do esporte a motor, e a agenda dos programas ao vivo do canal do Motorsport.com no YouTube, a Motorsport.tv Brasil.

Confira a programação do GP de Las Vegas de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 03h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 23h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 03h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 03h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

HAMILTON RENASCE e lidera 6ª, com Norris 2º e Max só 17º em Vegas; veja:

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

