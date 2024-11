Jenson Button, que foi piloto da Williams no início da carreira na Fórmula 1, espera que Franco Colapinto consiga um lugar no grid para 2025, mas que seu mandato seja mais longo dentro da categoria.

Falando em uma sessão de perguntas e respostas em Las Vegas, Button, que corre no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), ficou satisfeito com a energia que trouxe desde que foi selecionado pela Williams para substituir Logan Sargeant.

"Antes de mais nada, acho que todos estão realmente impressionados com o que ele fez, entrando no carro", expressou o britânico, que reconheceu que Colapinto carregou "muita pressão nos ombros" ao entrar em um carro de F1.

"É ótimo vê-lo no palco da Fórmula 1 e espero que ele continue lá por muitos anos", disse o campeão da F1 pela Brawn em 2009.

Colapinto disse à imprensa que ainda não tem informações definitivas sobre seu futuro para 2025, e até reconheceu que poderia estar em suas últimas três corridas, embora não espere ficar sem vaga em nenhuma categoria para a próxima temporada.

Para Button, a chegada de Colapinto não apenas o apresentou a um piloto com talento significativo, mas também a um novo público, o público argentino, que demonstrou sua paixão nos circuitos, especialmente no Brasil, onde vários fizeram a viagem para assistir à corrida do compatriota.

"Ele carrega o peso da base de fãs, os argentinos, que são muito apaixonados, é uma coisa muito boa de se ver. Eu adoro isso nos argentinos. Eles são muito apaixonados pelo esporte, mas também pelo seu país natal e por alguém tão talentoso como Franco", concluiu.

