A notícia de que a General Motors pode chegar à Fórmula 1 em 2026 começou a ser repercutida entre os atuais chefes de equipe. Christian Horner e Zak Brown foram os primeiros a falar à respeito e apresentaram opiniões contraditórias.

Nessa sexta-feira, o Motorsport.com reportou que as conversas entre a GM e a categoria já se encontram em uma estágio avançado. Vale destacar que a General tem uma parceria com a Andretti Global - que foi rejeitada na F1.

O CEO da fabricante, Dan Torwiss, foi visto no paddock em Las Vegas, na quinta-feira e fontes confirmaram à reportagem que a presença estava relacionada com as conversas com a Fórmula 1 para entrar na categoria.

Questionado pela Sky Sports sobre a possível adição de mais uma equipe no grid, Zak Brown - parceiro da GM na Indy - vê com 'bons olhos' e entusiasmo: "Eles têm uma grande história no automobilismo. Mais competição, novos GPs, novos fabricantes de motores, novas equipes, por isso temos que estar entusiasmados", relatou.

"Nós os vimos aqui com um grande sorriso. Seria emocionante ter outro grande fabricante no esporte ao lado da Audi", concluiu.

Na outra ponta da 'mesa', Christian Horner apresentou ceticismo em relação à chegada da possível 11ª equipe: “Não tem nada a ver com as equipes. É um assunto do detentor dos direitos e da FIA", ponderou. Para o chefe de equipe da Red Bull, a questão financeira é um ponto muito importante a ser discutido.

"Nós os recebemos de braços abertos”, continuou. "Mas não quero que o prêmio em dinheiro seja diluído com isso. A questão que surge é: de que lado o bolo será cortado? Provavelmente um pouco em todos os lugares."

