Felipe Drugovich foi confirmado na tradicional Corrida dos Campeões - Race of Champions (ROC) - de 2023. O tradicional evento será realizado no gelo e na neve em Pite Havsbad, na Súecia, nos dias 28 e 29 de janeiro.

Além do brasileiro atual campeão da Fórmula 2, e reserva da Aston Martin na Fórmula 1, a organização do ROC confirmou outros nomes nesta quinta-feira: David Coulthard, ex-F1, o piloto da IndyCar Felix Rosenqvist, o belga estrela do Mundial de Rali, Thierry Neuville e o oito vezes vencedor das 24h de Le Mans, Tom Kristensen.

Já estavam confirmados o tetracampeão mundial e agora ex-F1 Sebastian Vettel, o bicampeão de Fórmula 1 Mika Hakkinen, Valtteri Bottas, a tricampeã da W Series Jamie Chadwick, Johan Kristoffersson, cinco vezes campeão mundial de Ralycross e a dupla norueguesa de pai e filho Petter e Oliver Solberg.

“É uma oportunidade incrível correr contra tantos grandes nomes na Race Of Champions. Vai ser difícil para mim passar do asfalto para correr na neve e no gelo pela primeira vez, mas vou tentar aprender o mais rápido possível. Aconteça o que acontecer, será muito divertido e uma experiência fantástica", disse Drugovich.

Neste ano, temporada em que a Corrida dos Campeões voltou a ser disputa após uma paralização de dois anos - 2020 e 2021 - por conta da pandemia de Covid-19, o grande vencedor foi o francês piloto da rali, Sébastien Loeb com Sebastian Vettel sendo o vice.

