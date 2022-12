F1: Motores Red Bull voltam a ter nome da Honda em 2023

Carregar reprodutor de áudio

A Honda deixou formalmente a Fórmula 1 no fim da temporada de 2021, embora seus motores continuaram presentes nos carros da Red Bull durante 2022 sem que o nome do fabricante japonês aparecesse de forma oficial.

As unidades de potência da equipe de Milton Keynes eram nomeadas como "Red Bull Powertrains" durante todo o ano passado após a Red Bull ter fundado sua própria divisão de UPs e ter adquirido os direitos de propriedade intelectual da Honda, que pelo seu lado, continuou dando apoio técnico ao time.

Então, em agosto, veio à tona que a Honda seguiria dando suporte técnico aos motores de Fórmula 1 da Red Bull até o fim de 2025, depois que um novo acordo foi finalmente fechado entre as duas partes. Mais tarde, durante o GP do Japão em outubro, o nome da Honda voltou aos carros da equipe de Christian Horner e da AlphaTauri. Inicialmente se pensou que seria somente para a corrida em Suzuka, mas a logo foi mantida até o fim da temporada.

Na semana passada também soube-se que a Honda se registrou na FIA como fabricante interessada em participar no regulamento de motores de 2026, o que é um passo para uma possível volta foral ao campeonato. Agora, a mais recente novidade em torno da montadora japonesa aconteceu nesta quinta-feira com a publicação da lista de inscritos para a F1 2023.

O nome da Honda aparece no setor de montadora da Red Bull por meio da denominação "Honda RBPT" (Honda Red Bull Power Trains). Dessa forma, a equipe de Max Verstappen e Sergio Pérez vai levar o nome de Oracle Red Bull Racing - Honda RBPT durante toda a próxima temporada.

