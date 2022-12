Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2023 da Fórmula 1 está cada vez mais tomando forma, com o início do campeonato previsto para dia 5 de março no Bahrein. E, nesta quinta-feira, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) apresentou mais detalhes do que veremos no próximo ano.

Horários de largada

Com 23 corridas a serem disputadas - antes 24, mas a China cancelou a sua participação no próximo ano por conta das duras estrições devidas ao Covid-19 e ainda não há nenhum substituto para a data - a F1 enfrentará uma temporada recorde em relação ao número de provas.

DATA GP LOCAL HORÁRIO (BRASÍLIA) 05/03 GP do Bahrein Sakhir 12h 19/03 GP da Arábia Saudita Jeddah 14h 02/04 GP da Austrália Melbourne 01h 30/04 GP do Azerbaijão Baku 08h 07/05 GP de Miami Miami 16h30 21/05 GP da Emilia-Romagna ímola 11h 28/05 GP de Mônaco Monte Carlo 11h 04/06 GP da Espanha Barcelona 11h 18/06 GP do Canadá Montreal 16h 02/07 GP da Áustria Red Bull Ring 11h 09/07 GP da Grã-Bretanha Silverstone 11h 23/07 GP da Hungria Hungaroring 11h 30/07 GP da Bélgica Spa-Francorchamps 11h 27/08 GP da Holanda Zandvoort 10h 03/09 GP da Itália Monza 10h 17/09 GP de Singapura Marina Bay 09h 24/09 GP do Japão Suzuka 02h 08/10 GP do Catar Losail 10h 22/10 GP dos Estados Unidos Circuito das Américas 16h 29/10 GP do México Hermanos Rodríguez 17h 05/11 GP de São Paulo Interlagos 14h 18/11 GP de Las Vegas Las Vegas 03h 26/11 GP de Abu Dhabi Yas Marina 10h



Numeração dos pilotos

Após o norte-americano Logan Sargeant anunciar que vai utilizar o #2 em sua temporada de estreia pela Williams, enquanto o australiano Oscar Piastri ficará com #81 no seu campeonato de debute pela McLaren, o holandês Nyck de Vries, que correrá pela AlphaTauri, decidiu qual numeral vai estampar em seu carro durante sua passagem pela F1, enquanto o alemão Nico Hulkenberg manterá o #27 na Haas. Com isso, todos os 20 pilotos do grid já tem sua 'marca' definida para 2023.

PILOTO NÚMERO Max Verstappen 1 Sergio Pérez 11 Charles Leclerc 16 Carlos Sainz 55 George Russell 63 Lewis Hamilton 44 Esteban Ocon 31 Pierre Gasly 10 Oscar Piastri 81 Lando Norris 4 Valtteri Bottas 77 Zhou Guanyu 24 Lance Stroll 18 Fernando Alonso 14 Kevin Magnussen 20 Nico Hulkenberg 27 Nyck de Vries 21 Yuki Tsunoda 22 Alexander Albon 23 Logan Sargeant 2

Novos nomes

No documento de inscrição das equipes e pilotos, foi possível também ver os novos nomes das escuderias, que adicionaram ou perderam patrocínios máster. São os casos de Haas, Alpine e Red Bull - esta especificamente na nomenclatura dos motores, indo de "Red Bull Powertrains" em 2022 para "Honda RBPT (Red Bull Powertrains)" em 2023.

NOME EM 2022 NOME EM 2023 Oracle Red Bull Racing Oracle Red Bull Racing Honda RBPT Scuderia Ferrari Scuderia Ferrari Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team BWT Alpine F1 Team Alpine F1 Team McLaren Formula 1 Team McLaren Formula 1 Team Alfa Romeo F1 Team ORLEN Alfa Romeo F1 Team ORLEN Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team Haas F1 Team MoneyGram Haas F1 Team Scuderia AlphaTauri Scuderia AlphaTauri Williams Racing Williams Racing

