F1: FIA fala sobre investigar batida de Pérez no quali de Mônaco

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) diz que está preparada para investigar se o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, bateu deliberadamente ou não no quali do GP de Mônaco de Fórmula 1 se uma reclamação formal for feita.

No entanto, o órgão deixou claro, nesta sexta-feira, que nada foi mencionado até agora e, portanto, não há planos para investigar o assunto. Tal polêmica veio à tona após a mídia holandesa publicar que a razão pela qual o outro piloto da RBR, Max Verstappen, da Holanda, teria recusado ceder uma posição a Pérez no GP de São Paulo -- o que ajudaria 'Checo' na briga contra o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pelo vice -- foi justamente a suposta batida proposital em Monte Carlo.

O acidente de Pérez na Portier, que aconteceu algumas curvas depois que ele travou pneu e destruiu qualquer chance de melhorar em sua segunda tentativa pela pole, provocou uma bandeira vermelha e fez com que ninguém pudesse melhorar em relação ao primeiro esforço da sessão decisiva.

Isso foi especialmente frustrante para Verstappen, que parecia a caminho de conquistar a pole position. No fim, a posição ficou com Charles, mas a Ferrari falhou na estratégia do monegasco e Pérez venceu, com o espanhol Carlos Sainz, também ferrarista, em segundo e Max em terceiro.

Enquanto Pérez insiste que sua batida se trata de um acidente genuíno por ele ter ido ao limite, houve um foco renovado nos eventos desde que Verstappen claramente se mostrou tão irritado no Brasil.

Houve até sugestões de que as novas suspeitas poderiam levar a FIA a examinar o assunto para garantir que nada aconteceu. No entanto, o presidente do órgão, Mohammed Ben Sulayem, disse que, sem qualquer reclamação formal, não haverá intervenção da entidade.

“Do nosso lado, não vi ninguém que disse que tenhamos de investigar”, explicou o dirigente em conversa com a mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com, nesta sexta de treinos livres para o GP de Abu Dhabi.

Mohammed ben Sulayem, FIA President, talks with Red Bull Racing Team Principal Christian Horner and Max Verstappen of Red Bull Racing Photo by: Motorsport Images

“Mas, se há algo a ser investigado, ficaremos mais do que felizes. Uma coisa que eu realmente diria é que não tenho vergonha ou medo de entrar nisso, caso de fato haja algum problema. Eu não vou me esconder...", seguiu.

“Vou até levantar a mão e dizer [se] houver um problema por parte da FIA", completou o presidente da FIA. Um acidente deliberado para bloquear a pista na qualificação pode ser visto como uma violação grave das regras.

O artigo 37.5 do regulamento desportivo da F1 estabelece: “Qualquer piloto que participe de qualquer sessão de treinos que, na opinião dos comissários, pare desnecessariamente no circuito ou impeça desnecessariamente outro piloto estará sujeito a penalidades".

Além disso, pode haver um argumento de que bater deliberadamente a fim de trazer a bandeira vermelha em uma sessão pode ser considerado antidesportivo. O Artigo 12.2.1.c do Código Desportivo Internacional da FIA estabelece que assim será considerado caso haja "qualquer conduta fraudulenta ou qualquer ato prejudicial aos interesses de qualquer competição ou aos interesses do desporto motorizado em geral".

