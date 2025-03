Como muitas coisas atualmente, tudo começou com uma publicação nas redes sociais.

Três dias após o lançamento da temporada da Fórmula 1 em Londres, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, postou uma mensagem no Instagram dizendo que, inspirado pelas "discussões positivas sobre o futuro do esporte", o mundo do automobilismo deveria explorar "uma série de direções" para sua categoria principal - "incluindo o som estrondoso do V10 rodando com combustível sustentável".

Ex-piloto de rali e fã apaixonado de automobilismo, Ben Sulayem certamente estaria entre os que apoiam o retorno da atmosfera romântica associada a uma das eras mais mitológicas da F1. Como presidente da FIA, ele deve ver como seu dever considerar o que é melhor para o futuro do esporte a longo prazo.

E como uma das principais figuras que moldam esse futuro, ele pode muito bem estar motivado pela ideia de deixar um legado que atenda a um desejo compartilhado por muitos fãs da F1.

Quaisquer que sejam suas motivações, a menção repentina de um possível retorno do motor V10 - algo que até recentemente parecia do passado- desencadeou um debate que está se tornando mais complexo a cada dia e está rapidamente se tornando um dos principais campos de batalha política na F1.

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Desde a publicação no Instagram, a FIA intensificou suas discussões internas, com o diretor de monopostos Nikolas Tombazis confirmando em Xangai que vários cenários estão sendo explorados.

Embora ele tenha enfatizado que "ainda não há nenhuma proposta na mesa", ele não descartou a possibilidade de introduzir um novo modelo de motor - e possivelmente antes do planejado originalmente.

O órgão regulador está agora enfrentando duas questões fundamentais, enfatizou ele. Primeira: essa é uma direção que a F1 quer seguir - potencialmente trazendo de volta o "som estrondoso" dos V10s, agora alimentados por combustíveis sustentáveis? E a segunda: qual seria o cronograma?

Se esse caminho for escolhido, a F1 deve esperar até que a próxima geração de unidades de potência - que os fabricantes já estão trabalhando a todo vapor para entregar em 2026 - complete seu ciclo de cinco anos previsto, ou procurar um atalho?

Uma parte ainda mais complicada da segunda pergunta é como essa mudança poderia ser implementada. A F1 deve encurtar o ciclo de 2026 ou abandonar totalmente o conjunto de regras, mantendo a fórmula atual por mais alguns anos antes de mudar para os V10s? Mesmo um cenário tão drástico não foi completamente descartado por Tombazis.

"Certamente, o progresso com combustíveis sustentáveis, etc., levou a opiniões de que talvez os motores pudessem ser mais simples", disse ele. "A economia mundial leva a opiniões de que talvez devêssemos tentar reduzir um pouco mais os custos e as unidades de potência atuais são muito caras".

"Isso é um fato. Gostaríamos que elas fossem mais baratas. E é por isso que o presidente fez os comentários sobre o motor V10 em 2028 e assim por diante. E isso é algo que estamos avaliando - ou '29 ou qualquer outra coisa - com os fabricantes de UP [Unidade de Potência]".

"E estamos discutindo abertamente com eles a melhor direção para o esporte. Se alguma vez houvesse uma decisão desse tipo, o que aconteceria no período intermediário, teríamos que ver. Mas nunca mudaríamos algo unilateralmente e imporíamos algo sem uma discussão completa".

Quem poderia apoiar isso?

Embora a eliminação das regras de 2026 possa parecer atualmente a ideia mais rebuscada, ela ainda poderia encontrar apoio entre as partes interessadas.

A F1 ainda desfruta de um grid altamente competitivo. As lacunas são pequenas e a ordem de classificação muda de uma corrida para outra - como no final da última temporada. Mas novas regras sempre trazem o risco de desequilibrar o grid novamente.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Embora o projeto do motor para 2026 seja menos complexo do que o atual, ainda há uma grande probabilidade de que algumas fabricantes acertem mais do que outras. Com as conversas no paddock sugerindo que a Mercedes poderia emergir com o pacote mais forte, o esporte pode enfrentar um cenário semelhante ao de 2014, com uma equipe dominando.

Também há preocupações no paddock de que os novos sistemas híbridos - com uma maior dependência da energia elétrica - possam confundir os fãs ou fazer com que as corridas pareçam diferentes. Unidades de potência mais baratas poderiam ajudar a melhorar o cenário econômico, fazendo com que a direção do V10 valha a pena ser considerada para a própria F1.

Afinal de contas, não foi Ben Sulayem, mas o CEO da F1, Stefano Domenicali, quem primeiro lançou a ideia de retornar aos motores naturalmente aspirados.

"Se o combustível sustentável estiver fazendo o trabalho certo para ter emissão zero e se estivermos levando a questão da sustentabilidade da maneira certa, talvez não precisemos mais ser tão complicados ou tão caros em termos de desenvolvimento de motores", disse Domenicali em agosto passado.

"Portanto, talvez pensemos em voltar aos motores que são muito mais leves e talvez com um bom som".

Há pelo menos um fã declarado do V10: Max Verstappen. Perguntado em Xangai se ele poderia ficar na F1 por mais tempo se o esporte seguisse esse caminho, ele respondeu: "Talvez. Sim. É definitivamente mais emocionante do que o que temos atualmente".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Também pode haver alguns fabricantes atuais que não estejam totalmente convencidos de que estão no caminho certo com seus projetos para 2026. Eles podem estar abertos - ou pelo menos não se opor - a uma conversa sobre a mudança de direção. Embora não haja sinais de que algum deles esteja apoiando ativamente essa mudança, alguns podem preferir esperar e ver como as coisas se desenvolvem.

Quem é contra?

O principal objetivo das regras de motores de 2026 era atrair fabricantes para a F1, portanto, é provável que os fabricantes sejam os mais irritados com o debate atual. Graças a esses regulamentos, a Audi foi atraída para a categoria e a Honda foi convencida a reverter sua saída, sendo que a relevância da nova tecnologia híbrida para os carros de rua foi um ponto de venda importante.

Qualquer mudança repentina na direção da F1 poderia enviar a mensagem oposta. No mundo corporativo, o planejamento de longo prazo e a estabilidade são altamente valorizados, afinal de contas.

Imagine Mattia Binotto tendo que explicar à diretoria da Audi que as regras com as quais eles se comprometeram agora estão mudando, depois que a marca encerrou a maioria de seus outros projetos de automobilismo para se concentrar na F1. Isso não seria bem aceito.

"As próximas mudanças de regulamento, incluindo os novos regulamentos de unidades de potência híbridas definidos para a temporada de 2026 e posteriores, foram um fator-chave na decisão da Audi de entrar na Fórmula 1", diz a declaração oficial da Audi fornecida ao Motorsport.com sobre as discussões sobre o V10.

"Esses regulamentos da unidade de potência refletem os mesmos avanços tecnológicos que impulsionam a inovação nos carros de estrada da Audi".

Isso deixa bem clara a posição da Audi sobre o assunto.

Gernot Dollner, CEO da Audi, e Mattia Binotto, CEO e CTO da Stake F1 Team KICK Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Embora a Ferrari possa achar que um retorno aos V10s seja mais adequado ao posicionamento de sua marca, qualquer sugestão de mudança de direção - mesmo que apenas encurtando o ciclo de 2026 - também não agradaria à Mercedes. Especialmente se a equipe acreditar que está no caminho certo de desenvolvimento.

De acordo com a atual estrutura de governança da F1, os fabricantes já têm o poder de bloquear qualquer proposta de mudança de regra.

"Acima de tudo, a obrigação é ser justo", disse Tombazis. "E as pessoas investiram muito dinheiro e essas decisões não serão tomadas apenas... Se nove pessoas forem a favor e uma pessoa for contra e essa pessoa estiver sendo tratada injustamente, sempre tentaremos proteger essa pessoa".

"Bem, teríamos que passar pela governança, concordar e nos certificar de que há apoio suficiente para qualquer mudança de planos. Como eu disse, não podemos simplesmente dizer, agora não são cinco [anos ou] são três, ou o que for. Não podemos fazer isso aqui".

"Isso seria considerado, digamos, uma mudança fundamental, porque é muito importante e, portanto, precisaria de mais do que apenas uma maioria simples".

Portanto, mesmo que a conversa ganhe impulso - e atinja o nível de ruído da V10 - ela pode não levar a lugar algum. Mas, por enquanto, o assunto continua firmemente na pauta.

A questão do Cadillac

Uma subtrama interessante é a posição da Cadillac em relação a tudo isso. O projeto americano superou os principais obstáculos com a FIA e com a Liberty Media, detentora dos direitos comerciais, mas ainda não há um roteiro detalhado para seu programa de unidades de potência.

Cadillac F1 Foto de: FIA

Supõe-se que, no futuro, ela será uma equipe fabricante, com a GM desenvolvendo seu próprio motor. Mas, nesse estágio, o projeto ainda está em seus primeiros dias. E se a GM tiver uma palavra a dizer na definição das novas regras, a rota V10 pode oferecer algumas vantagens.

Afinal de contas, a principal questão para a GM no momento não é a relevância nas estradas, mas a competitividade.

Com 2028 como a data mais próxima - e ainda improvável - para a prontidão de seu próprio motor, a Cadillac enfrenta a perspectiva de uma cara batalha de recuperação contra rivais com anos de desenvolvimento já em mãos. Se a F1 decidisse encurtar o próximo ciclo de regras e começar a usar V10s mais cedo, a GM poderia entrar em um campo de jogo mais nivelado.

E como a FIA e Ben Sulayem desempenharam um papel importante para trazer a equipe para a F1, não seria surpreendente se fossem feitos esforços para garantir que a Cadillac seja competitiva.

A questão central continua sendo se é possível mudar de rumo nesse estágio. Para persuadir os fabricantes de motores existentes - especialmente Mercedes, Honda e Audi - a FIA precisaria de um argumento muito forte. Uma simples maioria de votos não será suficiente.

Acredita-se que a Red Bull esteja aberta a qualquer direção - não necessariamente porque seu projeto de 2026 esteja com problemas. Ainda há confiança internamente em sua nova unidade de potência. Mas, para a Red Bull, a relevância na estrada não é uma prioridade.

Os interesses da Ford precisam ser considerados, mas Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance Motorsports, já indicou anteriormente - ao falar sobre a era pós-2030 - que sua empresa não se oporia a uma possível mudança de híbridos para motores mais simples.

Red Bull Ford Powertrains Foto de: Red Bull Content Pool

"Acho que estamos muito orgulhosos de ter trazido a Audi para o esporte, e respeitamos totalmente isso, e não queremos que eles revertam essa decisão", disse Tombazis. "E também estamos muito orgulhosos de ter feito a Honda reconsiderar, porque eles estavam deixando o esporte e depois decidiram voltar".

"Portanto, tudo o que fazemos é um equilíbrio complexo entre esses fatores. A questão é que não há um único ponto que responda a todas as perguntas exatamente da mesma forma, entre ser justo, proteger o esporte, cortar custos, proteger os fabricantes de UPs, proteger seu investimento".

"Não há um único lugar que seja perfeito para tudo isso. Portanto, o que estamos tentando fazer ao trabalhar com eles é encontrar o ponto ideal. Mas esse ponto ideal nunca responderá 100% a todas as perguntas".

A principal preocupação

É impossível prever o que acontecerá a seguir. Há muito mais perguntas do que as duas que Tombazis mencionou. Mas qualquer tentativa de alterar a fórmula do motor a curto prazo trará complicações.

Se a F1 descartar totalmente as regras de 2026, ela corre o risco de perder pelo menos um fabricante.

Se a Audi ou a Honda acabarem sendo preteridas por uma supermaioria, elas permanecerão - e, se não, o que acontecerá com as equipes para as quais elas devem fornecer motores?

A sequência em que essas questões são abordadas também é importante. Tombazis diz que a primeira é sobre a visão de longo prazo e se o futuro do V10 é algo que as equipes e os fabricantes desejam. Isso pode levar meses para ser definido.

Mas a segunda questão é mais urgente: qualquer alteração nos regulamentos de 2026 exigiria que os fabricantes ajustassem seus planos de desenvolvimento, que já estão em andamento.

"Quero dizer, essa é uma decisão da FIA", disse Helmut Marko, consultor da Red Bull, ao Motorsport.com. "Mas um V10 com combustível ecológico pode ser uma boa solução".

"Esse motor é muito mais barato. É mais atraente em termos de ruído e tudo mais. E, como se vê, a maioria dos fabricantes está voltando aos motores de combustão porque a situação dos carros elétricos não funciona como deveria".

Helmut Marko, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Acho que há muitas questões envolvidas. E é preciso ter uma visão mais clara [sobre] quais seriam realmente as mudanças. E se as mudanças estão chegando, elas devem vir o mais rápido possível".

A essa altura, os investimentos já feitos significam que a ideia de abandonar as regras de 2026 é quase impossível. Mas será que poderia haver um meio-termo - com as novas regras funcionando por apenas dois, três ou quatro anos antes de uma mudança para os V10s?

Em última análise, há uma pergunta acima de tudo: faz sentido ter essa discussão em público?

Sem dúvida, teria sido melhor mantê-la a portas fechadas. Porque até mesmo falar abertamente sobre a possibilidade de mudança pode ser estranho - ou desconfortável - para algumas partes. Especialmente para aqueles que a F1 trabalhou tão arduamente para trazer a bordo.

Mas em um mundo tão complexo como a F1, com tantos interesses concorrentes, essas conversas inevitavelmente se tornam públicas. E, agora que já foram divulgadas, colocar o gênio de volta na garrafa não será fácil.

