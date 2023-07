Segundo o jornalista alemão Michael Schmidt, em comentário no vídeocast da Auto Motor und Sport, a Andretti-Cadillac e a Hitech Grand Prix estão perto de receber 'sinal verde' da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para entrar na Fórmula 1 a partir da temporada 2025.

Entretanto, apesar do apoio do presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, para ingressar na categoria máxima do automobilismo, as duas equipes enfrentam resistência da Liberty Media, dona da F1, através do CEO Stefano Domenicali, e também da maioria dos times que já estão no grid.

Uma rara exceção é a McLaren, cujo CEO Zak Brown é vocalmente favorável à entrada da Andretti em parceria com a General Motors (GM) via Cadillac na elite global do esporte a motor -- porém, não se sabe a posição do dirigente norte-americano em relação à Hitech.

O que está por trás da resistência das atuais escuderias do Mundial seria o dinheiro: com a entrada de mais uma equipe na F1, o dinheiro de premiação teria que ser mais distribuído, de modo que cada time receberia um valor menor do que hoje em dia.

É por isso que se fala de uma taxa de entrada de 200 milhões de dólares, cerca de 960 milhões de reais, para quaisquer escuderias que desejem entrar na categoria, conforme convencionado pelas atuais equipes quando da assinatura do último Pacto de Concórdia da F1, há dois anos.

Agora, porém, os 'cartolas' gostariam de triplicar o valor dessa taxa, a exemplo do que foi cobrado na liga norte-americana de hóquei (NHL) para o aceite a uma nova franquia. Mas, no caso de Andretti-Cadillac e Hitech, não se sabe se o triplo do valor acordo há dois anos pode ser cobrado.

Em meio à indecisão supracitada, Domenicali terá de fazer articulações políticas entre Sulayem e a maioria dos times atuais da F1, contrários às novas escuderias. Com isso, a Liberty deve ficar exposta: e em breve, uma vez que uma confirmação, seja pró-novas equipes ou não, deve sair no fim do mês. “Parece que Andretti/Hitech receberão o selo de aprovação da FIA. Ambas deverão estar em posição de entrar na F1", reportou Schmidt.

