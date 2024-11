Bernie Ecclestone, ex-presidente da Fórmula 1, ofereceu sua opinião sobre a chegada de Lewis Hamilton à Ferrari e como será a relação do heptacampeão com Charles Leclerc na próxima temporada, quando os dois estarão sob os comandos dos italianos.

Para Ecclestone, Hamilton nunca mais conquistará um novo título mundial, mesmo após deixar a Mercedes - onde conquistou seis campeonatos individuais. Importante ressaltar que o piloto terá 40 anos quando chegar à Maranello, sendo apenas mais novo que Fernando Alonso, que terá 43 anos.

O desenvolvimento de Hamilton em pista teve uma queda significativa, fazendo com que o piloto caísse para sétimo colocado na disputa individual.

Ecclestone - que esteve à frente do Campeonato Mundial de F1 entre 1987 e 2017 - acredita que a Ferrari continuará a apoiar Charles Leclerc às custas de Hamilton na próxima temporada e teme que os melhores anos do britânico tenham ficado para trás.

Perguntado se Hamilton poderia quebrar o recorde ao vencer um oitavo campeonato, Ecclestone disse: "Acho que ele não conseguirá", disse ele.

"Não acho que será fácil para Lewis, especialmente com essa equipe, porque a Ferrari apoiará Charles Leclerc, que é um piloto rápido e cresceu nessa equipe, portanto não o sacrificarão por nenhum outro piloto".

No entanto, Ecclestone acredita que a decisão do chefe da Ferrari, John Elkann, de trazer Hamilton para a equipe foi um "impulso para o ego".

"Foi uma jogada de ego de John Elkann. Ele achava que tinha o melhor piloto de todos os tempos. Não há nada que sugira que ele estava errado em sua avaliação na época".

"Se ele ainda está feliz com essa decisão, é outra história. Só o tempo dirá se a estrela de Lewis está desaparecendo, o que eu não gosto de ver".

O comentário de Ecclestone remete ao momento atual vivido por Hamilton, que vem enfrentando finais de semana complicados com a Mercedes.

Mesmo após duas vitórias, o heptacampeão está tendo dificuldades nas sessões de classificações e, inclusive, abandonou o GP dos Estados Unidos após rodar.

