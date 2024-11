Bernie Ecclestone, ex-chefe da Fórmula 1, criticou a quantidade de punições durante uma corrida. O empresário britânico, que foi proprietário da categoria por muitos anos, não está mais envolvido diretamente, mas continua a opinar sobre a F1.

Dessa vez, ele lamentou que há um excesso de penalidades aplicadas nas disputas roda a roda, como a de 20 segundos sofrida por Max Verstappen no GP do México, o que, segundo ele, tem um impacto negativo no espírito de luta dos pilotos:

"Isso está ficando louco. As regras atuais podem ser resumidas em uma frase: 'não brigue, você pode ter problemas'. Vimos isso no México, onde Max recebeu duas penalidades de 10 segundos".

"Se você dá penalidades como essa para isso, o que você vai fazer se algo mais sério acontecer? Quantos segundos você dará nesse caso? Acho que você vai longe demais nesse aspecto".

"Muito limpo, muito planejado. Não é nem mais uma corrida de verdade!" - acrescentou, de acordo com a agência de notícias GMM.

Quando perguntado se Ecclestone ainda reconhecia a Fórmula 1, dado o quanto o esporte mudou desde a chegada da Liberty Media, ele respondeu:

"É como tudo no mundo. Tudo está sempre mudando. Não estou dizendo que os líderes atuais estão fazendo um trabalho ruim, eles apenas não olharam com atenção suficiente para as coisas que precisam ser eliminadas e mudadas", disse Ecclestone à RTBF.

