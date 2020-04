Ecclestone critica Binotto e diz que Ferrari deveria ter Briatore

Bernie Ecclestone deixou a Fórmula 1 há alguns anos, mas segue palpitando sobre a categoria máxima do automobilismo. Desta vez, o antigo chefão da F1 criticou o comandante da Ferrari, Mattia Binotto, e ainda apontou o substituto: Flavio Briatore, ex-Renault e Benetton.

"Ele [Binotto] é um engenheiro, não é disso que eles [Ferrari] precisam. Precisam de alguém que faça as pessoas entenderem que o que você fala é uma ordem, que não tem discussão", disse o dirigente britânico ao jornal Daily Mail, também da Inglaterra.

"Eu teria ido atrás de Flavio Briatore para comandar a equipe. Ele faria tudo que sempre fez na Benetton e na Renault: tiraria as melhores pessoas das outras equipes. O problema é que, no fim, Flavio faria as pessoas acreditarem que a Ferrari é dele", completou o ex-chefão da F1.

Tanto Ecclestone como Briatore são personagens polêmicos na história da categoria. O ex-mandatário da F1 era visto como irredutível no comando do esporte. Já o chefe de equipe italiano causou polêmicas com o alemão Michael Schumacher, na Benetton, em meados dos anos 1990, e o espanhol Fernando Alonso, na Renault, na década de 2010. Entretanto, ambos foram bicampeões sob a batuta de Briatore.

