Há muita conversa no paddock sobre uma possível mudança nas unidades de potência. O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem parece ter lançado sua campanha eleitoral para um segundo mandato no topo da Federação, agitando a ideia de voltar com os V10s aspirados na Fórmula 1.

Teoricamente, a unidade de potência atmosférica poderia retornar a partir de 2031, quando expirarem as regulamentações que entrarão em vigor no próximo ano com unidades de potência (UPs) capazes de fornecer potência elétrica e de combustão, distribuídas em 50/50.

Nikolas Tombazis, chefe técnico de monopostos da FIA, admitiu interesse no V10, mas negou que haja planos definidos. O futuro está sendo discutido e ainda não há um caminho definido. A ideia seria antecipar a estreia da unidade para 2028 ou 2029.

E, seguindo esse conceito, há quem tenha pensado que se poderia descartar a unidade de potência de 2026 para estender a vida útil dos motores atuais.

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Uma pergunta deve ser feita imediatamente: por que alguém iria querer pular uma geração de unidades de potência às vésperas de sua estreia? A resposta é simples: há fabricantes que temem não estar prontos para a data, colocando em campo unidades não competitivas.

Embora nunca tenha sido admitido, há muita preocupação na Red Bull Powertrains, assim como há medo de que a Audi não entre oficialmente na F1 em 2026. Mas quem quer que tenha lançado a ideia de continuar com os atuais UPs não tenha considerado o campo atual da F1.

A Honda, que tem um contrato de fornecimento exclusivo com a Aston Martin, estenda seu acordo com a Red Bull e a Racing Bulls, quebrando a parceria com a Ford.

A sede da Red Bull Powertrains em Milton Keynes Foto de: Jon Noble

Está claro para todos, portanto, que há restrições contratuais intransponíveis que tornam problemáticas a mera ideia de uma extensão desse regime regulatório com os monopostos de efeito solo.

Imagine, além disso, qual seria a reação dos Conselhos de Administração dos fabricantes que estão financiando os motores de 2026 há quatro anos, com investimentos de centenas de milhões de euros, apenas para serem informados de que era dinheiro jogado fora?

A rota do V10, no entanto, poderia ser adotada antes do esperado, porque as limitações das PUs de 2026 são óbvias: o fato de querer equilibrar a parte elétrica com a parte térmica tornou a questão técnica terrivelmente complicada, e prever uma saída antecipada não é de forma alguma uma loucura.

Ben Sulayem escolheu o tema V10 como um argumento político útil para reavivar sua própria imagem, muito comprometida por sua gestão bastante autoritária da FIA. O motor aspirado seria o 'trunfo' para a reeleição, embora seja justo mencionar que o conceito já havia sido mencionado por Stefano Domenicali, presidente e CEO da F1, com o desejo da Liberty Media.

Cadillac F1 Foto de: FIA

A adoção de uma unidade mais simples tornaria a tarefa mais fácil para a General Motors, que entra na F1 no próximo ano como a 11ª equipe: a gigante americana escolheu a marca Cadillac para entrar na categoria, mas nos três primeiros anos optou por confiar na unidade de potência da Ferrari.

Pensar que a fabricante norte-americana poderia produzir sua própria unidade de potência já em 2028 é otimismo demais, mas não ter que lidar com um Sistema de Recuperação de Energia (ERS) tão complicado poderia facilitar a tarefa.

Um elemento a favor do V10 é o custo, pois o funcionamento do motor aspirado seria enormemente mais barato (um UP atual seria estimado em 1,5 milhão de euros, enquanto o V10 ficaria em torno de 200 mil euros), mas a grande economia não seria tanto no fornecimento quanto nos custos de projeto e desenvolvimento, que hoje são exorbitantes.

A Audi entrará oficialmente na F1 em 2026 Foto de: Audi

Foi dito que a Audi seria contra a conversão do V10. Na verdade, a fabricante alemã pode ser a favor, mas com uma condição: que haja um pequeno KERS, para manter a continuidade com a orientação de mercado da produção automotiva.

E o que Ben Sulayem não diz é que os V10s teriam que ter um deslocamento de três litros e que, para chegar a mil cavalos de potência, seria necessário fabricar unidades muito "forçadas", enquanto que com um pequeno híbrido seria possível obter o resultado sem extremos que, mais uma vez, aumentariam os custos.

A sensação é de que, em torno dessa proposta, poderia haver interesse por parte dos fabricantes, caso contrário, haveria o risco de alguém decidir se retirar...

RISCO da RBR perder Max, CRÍTICAS a Bortoleto, HAMILTON e Ferrari, Piastri x Norris, Lawson | MOLINA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | Com Ricardo Molina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!