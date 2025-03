Depois de duas corridas abaixo do esperado, Liam Lawson já estava ligado a um rumor de retorno à Racing Bulls antes do GP do Japão da Fórmula 1.

Apesar disso, Giancarlo Minardi, ex-proprietário da equipe Minardi, afirmou que o problema da Red Bull não é o segundo piloto, mas sim Max Verstappen.

O neozelandês ainda não marcou nenhum ponto para a equipe de Milton Keynes e não conseguiu passar de forma alguma na primeira fase da classificação.

Ele largou em último lugar tanto na corrida sprint no Circuito Internacional de Xangai quanto no próprio GP da China, lutando para domar o RB21, enquanto Verstappen também lamentou que o carro fosse "muito lento" antes de terminar em quarto lugar em Xangai.

Nenhum piloto da Red Bull, desde a chegada do tetracampeão, começou uma temporada de F1 tão mal quanto Lawson, mas a Minardi acredita que isso qualifica Verstappen.

Na equipe sediada em Milton Keynes, o holandês tem o costume de adaptar seu carro para ele, o que muitas vezes dificulta o trabalho de seu companheiro de equipe.

Minardi atribuiu as dificuldades de Lawson a esse mesmo fator, já que a história provou que nenhum piloto pode replicar a pilotagem do piloto de 27 anos: "O problema na Red Bull é bem diferente, se é que se pode chamar assim, no sentido de que eles estão mais uma vez com apenas um piloto no grid: Max Verstappen", escreveu Minardi em seu site.

"O RB21 é provavelmente um carro muito difícil de pilotar e manejar, construído inteiramente em torno de Verstappen, que tem um estilo de direção particular que causa dificuldades para seus companheiros de equipe".

"Acho difícil imaginar qualquer outra explicação, pois os [pilotos da] Racing Bulls são mais rápidos e têm melhor desempenho do que Lawson", conclui.

