A FIA está considerando descartar as novas regras de motores híbridos turbo de 2026 e voltar para motores V10 que funcionem inteiramente com combustíveis sustentáveis em 2028 ou 2029. No entanto, a Audi, equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto a partir de 2026, se opôs publicamente ao possível retorno dos clássicos motores na Fórmula 1.

A direção da F1 está considerando a possibilidade de cancelar as novas regras de motores híbridos que entrarão em vigor em 2026.

Se essa decisão for tomada, talvez seja possível usar os motores atuais por mais alguns anos em vez de mudar para as novas regras de motor em 2026. No entanto, essa mudança exigiria a concordância unânime de todas as equipes, e parece improvável que isso aconteça.

Em particular, a Red Bull e a Ferrari estão entre as equipes que apoiam a transição para motores V10. No entanto, a Audi, que assume o lugar da Sauber em 2026, anunciou oficialmente sua oposição a essa mudança, afirmando que tomou sua decisão de entrada na categoria dentro da estrutura das novas regras de motores híbridos.

Em um comunicado, a Audi afirma: "As novas regras e novas regras de motores híbridos, especialmente para o período após 2025, foram um fator-chave na decisão da Audi de entrar na Fórmula 1".

A fabricante alemã está trabalhando em motores híbridos turbo e quer transferir o conhecimento adquirido para os carros de rua. Portanto, ela se opõe totalmente a qualquer possível mudança.

De acordo com as regras de motor de 2026, a parcela de potência da parte elétrica na unidade de potência aumentará para 50%. Com essas regras, a FIA pretendia atrair novos fabricantes para o esporte, e a Audi e a Honda decidiram permanecer na F1.

As regras, que entrarão em vigor em 2026, indicam que essas unidades serão usadas até o final de 2030. No entanto, a FIA está considerando mudar para um novo regulamento de motor já em 2028, afirmando que o custo de produção desses motores é muito alto.

Para que a F1 mude suas regras de motores, ela precisa do apoio da FIA, da Formula One Management (FOM) e de quatro dos cinco fabricantes de motores atuais.

A oposição da Audi, por si só, pode não ser suficiente para impedir essa mudança. Se a Mercedes e a Honda, juntamente com a Ferrari e a Red Bull, apoiarem os motores V10, a FIA poderá tomar uma decisão nesse sentido.

No entanto, Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA , enfatizou que uma decisão justa deve ser tomada e disse: "Se nove pessoas forem a favor e uma for contra e essa pessoa estiver em uma situação injusta, tentaremos protegê-la".

Tombazis disse que a Fórmula 1 não agiria com pressa e que a opinião de todos seria levada em conta.

Mercedes aberta para mudanças, Honda incerta

O chefe da equipe da Mercedes, Toto Wolff, disse que eles têm a mente aberta para mudar para motores V8 ou V10 no futuro.

"Nós da Mercedes estamos sempre com a mente aberta. No futuro, podem ser motores de oito ou dez cilindros, motores atmosféricos ou turbo. Estamos abertos a todas as opções".

Por enquanto, no entanto, Wolff argumentou que a Fórmula 1 deve se concentrar nas regras de motores turbo-híbridos que entrarão em vigor no próximo ano.

A Honda, por outro lado, não expressou uma opinião oficial sobre as futuras regulamentações de motores.

