Rumores da troca de Liam Lawson por Yuki Tsunoda na Red Bull movimentaram a semana pós-GP da China de Fórmula 1. Apesar de ser considerada uma mudança 'precoce' para algumas vozes do paddock, o histórico das equipes da marca de energéticos aponta que substituições no meio da temporada são comuns.

Da chegada de Vettel, à substituição de Daniil Kvyat por Max Verstappen, as várias trocas de segundos pilotos na Red Bull e até uma reformulação já no primeiro ano da equipe na F1, confira quais foram as substituições taurinas de meio de temporada na categoria.

Mudanças de meio de temporada das equipes Red Bull

Revezamento entre Christian Klien e Vitantonio Liuzzi - 2005 - Red Bull

Christian Klien por Robert Doornbos - 2006 - Red Bull

Scoot Speed por Sebastian Vettel - 2007 - Toro Rosso

Chegada de Vettel no 'guarda-chuva' Red Bull

Sébastien Bourdais por Jamie Alguersuari - 2009 – Toro Rosso

Daniil Kvyat e Max Verstappen - 2016 – Red Bull e Toro Rosso

Mudança definitiva de Verstappen para Red Bull

Carlos Sainz por revezamento entre Daniil Kvyat, Brendon Hartley e Pierre Gasly - 2017 – Toro Rosso

Pierre Gasly por Alex Albon – 2019 - Red Bull e Toro Rosso

Nyck de Vries por Daniel Ricciardo - 2023 - AlphaTauri

Liam Lawson chegou a substituir Ricciardo em cinco etapas devido fratura do australiano

Liam Lawson chegou a substituir Ricciardo em cinco etapas devido fratura do australiano Daniel Ricciardo por Liam Lawson - 2024 - Racing Bulls

A ida de Yuki Tsunoda para Red Bull e a volta de Liam Lawson para a Racing Bulls marcaria a 10ª mudança de pilotos das equipes taurinas no meio de temporada da F1.

