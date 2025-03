No GP da China de Fórmula 1, Lance Stroll mais uma vez marcou pontos para a Aston Martin. Esta foi a segunda vez que a equipe britânica consegue tal feito nesta temporada.

Em Xangai, Stroll tentou uma estratégia diferente ao começar com pneus duros. Ele parou por último, depois de um primeiro stint de 36 voltas, para colocar pneus médios. Uma tática que não foi tão eficaz, afinal, já que os pneus com faixas amarelas eram tão duráveis ​​quanto os com faixas brancas.

É verdade que, comparado ao início de temporada de Stroll, o de seu companheiro de equipe não parece muito promissor. Fernando Alonso teve que abandonar duas vezes em duas corridas este ano. Na Austrália, o espanhol foi surpreendido - como muitos outros - por uma pista que alternava entre condições secas e molhadas, e por um pouco de cascalho que o jogou contra o muro. Em Xangai, os freios do bicampeão mundial superaqueceram a ponto de falhar nas primeiras voltas da corrida, forçando-o a abandonar novamente.

"Sofremos com temperaturas extremamente altas no freio traseiro no início da corrida hoje, o que nos forçou a abandonar ", disse Alonso. "Foi bem assustador perder os freios de repente, então estou grato por termos conseguido trazer o carro de volta em segurança. Vamos analisar as razões para esse incidente e tentar melhorar para o Japão. Espero que tenhamos mais sorte nas próximas três semanas e possamos brigar por pontos."

Esses dois abandonos nos levam a uma estatística bastante surpreendente: Lance Stroll marcou todos os pontos da Aston Martin nesta temporada e está muito à frente de seu vizinho de garagem no campeonato de pilotos, ocupando o oitavo lugar. Obviamente, isso não diz muito sobre o ritmo de Alonso, embora seu companheiro de equipe canadense ainda tenha terminado à frente dele no único evento que o espanhol completou: a corrida sprint de Xangai.

Podemos imaginar que Fernando Alonso não perdeu suas habilidades. Comparando o desempenho dos dois pilotos na classificação, ele mantém a vantagem, tendo se classificado duas vezes à frente de Stroll no grid para ambos os GPs.

Onde a Aston Martin realmente se encaixa na hierarquia?

À medida que a terceira etapa do ano se aproxima, com o GP do Japão, é muito cedo para ficar alarmado com a situação. Mas embora a Aston Martin tenha conseguido marcar alguns pontos, o desempenho do AMR25 é difícil de entender, já que os bons resultados de Stroll se devem em parte a circunstâncias externas: os inúmeros acidentes e as condições chuvosas em Melbourne, bem como as três desclassificações em Xangai, que permitiram ao canadense entrar nos pontos.

O objetivo, obviamente, não é minimizar o desempenho de Stroll, que, como George Russell na frente do grid, soube capitalizar quando as oportunidades se apresentaram; e é disso que se trata a F1. No entanto, o desempenho da Aston Martin parece ter realmente caído, especialmente quando comparado aos seus rivais diretos no meio do pelotão, ou seja, Williams , Haas e Alpine.

As equipes inglesa e norte-americana também souberam aproveitar os contratempos das demais à sua frente, a ponto de levarem o quarto lugar no campeonato de construtores para Grove, à frente da Ferrari .

Apesar desse oportunismo, é possível perceber que os monopostos dessas equipes ainda deram um passo à frente em relação ao ano passado, mesmo que o aumento de desempenho da Haas continue sendo uma surpresa dado seu estado no início da temporada.

Além disso, um dos pontos positivos que a equipe verde pode tirar é que ela está à frente da Alpine no campeonato de construtores. No entanto, é claro que o desempenho invicto da equipe francesa, sendo a única do final do grupo a não ter se beneficiado do infortúnio das outras, não reflete em nada sua verdadeira força, que também parece ter evoluído bem neste inverno europeu. Também é razoável perguntar qual teria sido a classificação da Aston Martin se Alonso tivesse conseguido terminar as duas corridas. Portanto, teremos que esperar até o Japão para ter certeza.

A temporada ainda é longa e, como a McLaren demonstrou muito bem nos últimos dois anos, só porque você termina em último nas duas primeiras corridas de uma temporada não significa que você não pode ganhar o campeonato dois anos depois.

Embora os regulamentos atuais estejam chegando ao fim e a equipe inglesa esteja certamente focada em 2026, ela deve esperar encontrar um pouco mais de ritmo e melhorar a baixa confiabilidade do carro deste ano; nesse caso, ela corre o risco de atrair a ira de um de seus pilotos que, às vezes, pode ser muito duro com seu time.

