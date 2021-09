Após o cancelamento do terceiro treino livre para o GP da Rússia, a Fórmula 1 se prepara para a possibilidade de mais problemas em sua programação devido à forte chuva que cai sobre o Autódromo de Sochi.

A previsão para o final de semana já previa a possibilidade de interferência pela chuva, com o pior acontecendo no sábado.

A FIA começou a esvaziar a programação do sábado por garantia ao adiantar a primeira corrida da Fórmula 3 da manhã de sábado para o fim da tarde de sexta, permitindo que Dennis Hauger garantisse o título com pista seca.

Mas o resto do sábado pode não ter a mesma sorte. A chuva começou a cair pela noite e continuou pela manhã, levando ao adiamento da primeira corrida da Fórmula 2 e o cancelamento do terceiro treino livre da F1, marcado para 06h, horário de Brasília.

Com a classificação marcada para às 15h, horário local, 09h, horário de Brasília, o diretor de provas Michael Masi falou no sábado de manhã sobre a situação, afirmando que existe uma janela na parte da tarde em que o clima possa melhorar.

"Os procedimentos para hoje são de tentarmos iniciar todas as sessões, preparando tudo de um ponto de vista operacional, julgando as condições no momento. Temos uma previsão do tempo que fala de manutenção desse nível de chuva até próximo das 14h, mas reduzindo pelo resto da tarde".

"Então, a prioridade hoje é obviamente a classificação da Fórmula 1".

Apenas um mês após a chuva em Spa deixar o paddock frustrado, a F1 pode estar próxima de mais uma interrupção hoje em Sochi. Entenda quais são as possibilidades para lidar com a chuva.

Valtteri Bottas, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mudar a classificação para o domingo

Levar a classificação para o domingo é um movimento frequentemente usado pela F1 quando as atividades do sábado precisaram ser interrompidas. No Japão, isso aconteceu três vezes nos últimos 20 anos.

O caso mais recente de classificação no domingo aconteceu em 2019, quando um tufão forçou a FIA a anunicar a decisão ainda na sexta-feira, dando ao paddock a chance de se preparar para o dia perdido.

Apesar da chuva forte que caiu sobre o circuito, o tufão não se aproximou do circuito, não deixando danos a Suzuka, e a classificação pôde acontecer na manhã do domingo com céu limpo antes da corrida horas depois.

Caso não seja possível realizar a classificação hoje, encaixar a classificação no domingo de manhã não seria um problema para a F1, desde que exista uma janela decente de clima para a sua realização.

Há vários precedentes para isso, e enquanto isso levaria a mudanças na programação das provas da F2 e da F3 planejadas para o domingo também, é um cenário que o paddock está preparado.

"Se a classificação não acontecer hoje, como já vimos algumas vezes no passado, então faremos no domingo de manhã", disse Masi".

Esteban Ocon, Alpine A521, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Usar os resultados do TL2 para formar o grid

Caso a chuva siga no domingo pela manhã, forçando o cancelamento da classificação de vez, então os resultados do TL2 que levariam à formação do grid de largada para a corrida.

Enquanto esse não seja um movimento necessário no passado, foi algo que a FIA confirmou como possível solução para Suzuka 2019 se não houvesse classificação.

Os comissários anunciaram na sexta em Suzuka que, caso a classificação não pudesse ser levada adiante, eles "exerceriam sua autoridade determinada pelo Artigo 11.9.3.b do Código Desportivo Internacional, que determina que o grid para o GP do Japão seja estabelecido com base no resultado da segunda sessão de treinos livres, com qualquer penalidade sendo aplicada se necessário".

É uma eventualidade que a FIA não parece antecipar, dado à falta de qualquer comunicado similar neste fim de semana. Mas o diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley foi ouvido falando pelo rádio com a FIA no início do TL2 discutindo a situação do clima e o potencial para que aquela sessão determinasse o grid de largada.

Caso isso aconteça, a pole seria de Valtteri Bottas à frente de Lewis Hamilton, em uma primeira fila da Mercedes. Pierre Gasly seria o terceiro com a AlphaTauri e Lando Norris o quarto. Charles Leclerc e Max Verstappen ainda teriam suas punições aplicadas, o que significa que eles largariam do fundo do grid como planejado.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Achar uma janela mais tarde no sábado

Os fãs da F1 ficaram frustrado pelos adiamentos recorrentes e atualizações sobre o clima em Spa há apenas um mês, mas eles podem se preparar para uma história similar neste sábado em Sochi.

Diferente dos treinos livres, uma classificação não pode ser atrasada indefinidamente, mas o grande fator será o nível de luz em Sochi, particularmente com o clima tão ruim.

"O fator determinante à tarde será a luz", diz Masi. "O pôr-do-sol está marcado para 18h15, horário local (12h15 horário de Brasília), mas com condições assim, obviamente a luz reduz muito mais cedo. Então isso pode ser determinante".

SEXTA-LIVRE: Mercedes BEM na Rússia, PUNIÇÃO para Verstappen, MEDO da chuva e as notícias de Sochi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #134: TELEMETRIA: Chuva em Sochi? Mercedes perderá invencibilidade? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: