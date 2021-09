Minutos antes do horário marcado para o terceiro treino livre para o GP da Rússia, a Fórmula 1 anunciou o cancelamento da sessão em Sochi devido à forte chuva que cai sobre a região.

A tempestade já levou a outras modificações na programação do final de semana, com a primeira corrida da Fórmula 3 sendo adiantada para a sexta e a corrida um da Fórmula 2 sendo adiada.

"Tendo recebido um pedido do Diretor de Prova e do Circuito, e seguindo o Regulamento Esportivo da F1, foi decidido, pensando na segurança, modificar a programação oficial ao cancelar o terceiro treino livre por motivos de força maior", diz o comunicado.

"Por causa do regulamento e os limites de tempo associados, o terceiro treino livre será considerado como realizado, exceto em situações determinadas pela direção de prova".

Com isso, a próxima oportunidade que os pilotos da F1 terão para ir à pista será na classificação que, salvo alterações, está marcado para 09h, horário de Brasília.

