F1: Alpine não impedirá ida de Zhou à Alfa Romeo em 2022

No momento, Guanyu Zhou é visto como favorito para ocupar a vaga ao lado de Valtteri Bottas na Alfa Romeo para a temporada 2022 da Fórmula 1, e a Alpine, equipe da qual o chinês é membro da Academia de Jovens Talentos, já deixou claro que não impedirá a ida de seu piloto para a rival.

Zhou é membro da Academia da marca francesa desde 2019, quando ainda levava o nome da Renault.

Marcin Budkowski, diretor executivo da Alpine, disse: "Há rumores por aí, e não vou comentar sobre rumores ou contratos de pilotos. Estamos avaliando as opções para os pilotos de nossa academia, mas o sucesso de nosso programa é medido por eles".

"Fazemos esse programa porque queremos gerar pilotos de Fórmula 1, não pilotos de Fórmula 1 para a Alpine. A Academia só é bem-sucedida se gerar pilotos de F1, então não podemos ficar no caminho deles, sendo que estão maduros para assumir o desafio".

"Isso obviamente seria negativo para a carreira deles e para eles como pessoas, além de refletir mal para nosso programa. Então esses são os parâmetros, é o que levamos em consideração ao avaliar nossos planos para o próximo ano".

Em vez de ficar preocupado com a perda potencial de pilotos, Budkowski disse que um acordo em qualquer lugar para Zhou seria positivo, mostrando a efetividade de sua Academia.

"É um ótimo problema para se ter, não? Basicamente, o que estamos dizendo é que nossa Academia é efetiva na formação de talentos de modo que eles atingem a maturidade, ficam prontos para a F1".

"Então é crédito à Academia que tocamos há alguns anos e a Mia Sharizman, nosso diretor, que vem preparando esses jovens talentos, auxiliando eles nas categorias com muito sucesso".

Com as regras da F1 próximas de mudanças para 2022, tornando obrigatório para as equipes a colocação de jovens talentos nos treinos livres de sexta, Zhou seria o candidato óbvio para a Alpine.

Mas se ele terminar na Alfa Romeo, isso abriria as portas para outro membro da Academia, Oscar Piastri, que vem impressionando na F2. Falando sobre os planos da Alpine para seus piloros em 2022, Budkowski disse que a equipe não pode ignorar o que ele vem fazendo.

"Definitivamente tem sido impressionante. Ele está com chances de conquistar seu terceiro título em três anos. Ele venceu na F3 e na Renault Eurocup, então já é uma sequência impressionante. Mesmo que não vença [a F2], são três anos fortes para qualquer piloto".

"Acho que há poucos que tenham feito isso no passado, então isso nos impressiona aqui na Alpine. Se ele conquistará o campeonato? Veremos isso logo. Mas isso certamente tem uma influência em nossos planos para o próximo ano e o destino da Academia em geral".

