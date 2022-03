Carregar reprodutor de áudio

O congelamento da unidade de potência da Fórmula 1 entra em vigor nesta temporada, o que significa que a especificação do motor usada no GP do Bahrein de 2022 será a mesma por quatro temporadas completas.

Alguns elementos ainda podem ser alterados até setembro deste ano, mas depois disso, os fabricantes não podem fazer mais mudanças, pelo menos no que diz respeito ao desempenho. O efeito geral é que o ritmo relativo dos quatro motores usados na F1 permanecerá inalterado durante o congelamento.

O que é um congelamento de motores?

Em essência, o congelamento representa um bloqueio completo no desenvolvimento dos quatro atuais fabricantes de unidades de potência da Fórmula 1: Mercedes, Ferrari, Renault e Honda (renomeados como Red Bull Powertrains).

As especificações de cada uma devem ser apresentadas à FIA em um processo conhecido como homologação, o que significa produzir um componente que é verificado como legal e pode ser replicado na fabricação para uso em corridas, mas depois não pode ser alterado.

O regulamento esportivo da FIA F1 indica: "A única unidade de potência que pode ser usada em um evento durante as temporadas dos campeonatos de 2022 a 2025 é constituída apenas por elementos que estavam em conformidade na data em que foram introduzidos na corrida. Com o último dossiê de homologação submetido e aprovado conforme definido no Apêndice 4 do regulamento técnico".

Esse apêndice explica como e quando as alterações podem ser feitas, conforme descrito.

Mercedes W13 engine Photo by: Giorgio Piola

Até quando durará?

O congelamento começa nesta temporada e vai até os campeonatos de 2023, 2024 e 2025, antes que novas regras cheguem em 2026.

Os motores de 2026 não serão uma grande mudança em relação aos V6 turbo atuais, mas ainda assim serão diferentes, e será necessário muito trabalho para desenvolvê-las.

Existem dois prazos de homologação. O primeiro foi vigorado para 1º de março de 2022, quando os fabricantes tiveram que congelar o ICE (unidade de combustão interna), o turbo, o MGU-H (motor gerador de calor), o sistema de escape, a especificação do combustível e o óleo de especificação.

No entanto, eles ainda têm alguma margem para trabalhar em outros elementos nesta temporada, pois há um segundo prazo - 1º de setembro de 2022 - para uma atualização de especificação para a eletrônica de controle, o armazenamento de energia (bateria) e o MGU-K (unidade de energia cinética).

Depois disso, e de 2023 a 2025, não poderá haver mais atualizações.

Por que a Fórmula 1 congelou de motores?

O congelamento foi introduzido para permitir que os quatro fabricantes atuais mudem seu foco de desenvolvimento das unidades de energia para os novos regulamentos de 2026.

Isso ocorre porque mesmo as grandes marcas têm recursos finitos de pesquisa e faz pouco sentido em termos de ganhos de desenvolvimento ou posição financeira para eles trabalharem em dois projetos paralelos.

As regras atuais já estão em jogo há nove temporadas e, embora as unidades de potência de 2022 estejam muito distantes das originais de 2014, há relativamente pouco potencial de desenvolvimento nelas, e obter esse último pouco de desempenho será caro.

Além disso, o desenvolvimento contínuo das unidades de energia atuais traria uma vantagem para quaisquer novos fabricantes que estejam visando 2026. Eles poderiam passar 2022, 2023, 2024 e 2025 focados apenas nos projetos futuros, pois não teriam a distração de uma temporada atual.

Ferrari F1-75 engine Photo by: Giorgio Piola

A Red Bull Powertrains já está confirmada como um desses novos fabricantes, tendo assumido o projeto da Honda a partir desta temporada, e o Grupo Volkswagen parece pronto para se juntar à F1, potencialmente com suas marcas Porsche e Audi.

A Red Bull também pressionou muito pelo congelamento porque foi considerado uma parte essencial para convencer a Honda a continuar fornecendo suas atuais unidades até 2025, mas sem o apoio oficial da fábrica.

Desde o início da temporada 2022, as unidades de potência da Honda estão inscritas com a marca Red Bull Powertrains, ou RBPT, após a saída dos japoneses como fornecedores oficiais.

Em vez de trocar as fontes do motor, a Red Bull assumiu o funcionamento das unidades de energia da Honda criando suas próprias instalações.

Mercedes, Ferrari e Renault permanecem inalterados, com a Mercedes AMG High Performance Powertrains fornecendo sua equipe de fábrica, além de McLaren, Williams e Aston Martin.

A escuderia italiana tem uma configuração semelhante, fabricando sua própria unidade de energia e fornecendo-a às equipes clientes Alfa Romeo e Haas. A Renault só fornece à Alpine, marca controlada pelo grupo.

Os times podem mudar alguma coisa?

As regras deixam claro que algumas mudanças serão permitidas, mas nada que possa aumentar o desempenho.

Elas afirmam que "um fabricante pode solicitar à FIA durante o período de homologação a realização de modificações nos elementos da unidade de potência homologada para fins exclusivos de confiabilidade, segurança, economia de custos ou alterações incidentais mínimas permitidas no [Artigo] 5.4".

Alpine A521 exhaust detail Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Esse artigo refere-se especificamente a mudanças que podem precisar ser feitas em relação à instalação da unidade de potência nos carros – algo que pode ser necessário, já que os próprios monopostos inevitavelmente serão desenvolvidos nas próximas três temporadas.

Os itens que se enquadram nesta categoria são definidos pelas regras como "fiação, sistema de escape, desde que os principais parâmetros de definição do sistema (diâmetros e comprimentos) permaneçam fundamentalmente inalterados, posição do turbocompressor (dentro de 20 mm da posição original em relação à ICE), turbo clocking, turbosuportes, posição das wastegates com carcaças e estrutura tubular" e, por fim, a "posição das válvulas pop-off com carcaças e estrutura tubular".

Embora as regras técnicas das unidades de potência não devam ser alteradas de 2022 a 25, no caso improvável de que o façam, os fabricantes podem fazer as alterações necessárias para atendê-las: "Uma modificação nos regulamentos publicados que ocorra após o início da homologação pode ser usado para mudar os componentes abrangidos por essa emenda."

Uma equipe pode mudar para outro fornecedor de combustível e óleo, mas apenas como resultado direto de um acordo de patrocínio, conforme as regras deixam claro: "Mudanças de fornecedores de combustível e óleo serão aceitas, desde que tais mudanças sejam destinadas a fins comerciais e não por motivos de desempenho".

O que acontece se uma grande falha for encontrada?

Se um fabricante tiver um problema específico de confiabilidade, ele deve seguir um processo complicado para poder modificar a peça com a permissão total da FIA.

Como parte disso, os outros três fabricantes serão informados sobre qualquer solicitação e poderão opinar. Essa transparência torna menos provável que alguém use uma correção de confiabilidade para melhorar o desempenho.

As regras observam que "os pedidos devem ser feitos por escrito ao departamento técnico da FIA e devem fornecer todas as informações de suporte necessárias, incluindo, quando apropriado, evidências claras de falhas".

"A FIA circulará a correspondência para todos os fabricantes de unidades de potência para comentários. Se a federação estiver convencida, a seu exclusivo critério, de que essas alterações são aceitáveis, ela confirmará ao fabricante da unidade de potência em questão que elas podem ser realizadas."

"Sempre que possível, tais pedidos devem ser apresentados pelo menos 14 dias antes da data solicitada de homologação."

Haas F1 car, fuel in sign

Qual é o novo combustível e qual é o seu impacto?

A partir de 2022, a F1 mudou para o combustível E10, que tem 10% de etanol. Os fabricantes tiveram que adaptar as unidades de potência durante a entressafra e, embora houvesse uma pequena perda de desempenho, o consenso é que o efeito geral foi neutro.

